Recife artificiale în Marea Neagră

În perioada 29 - 30 noiembrie, la Odessa, Ucraina, are loc prima masă rotundă din cadrul proiectului „Research and Restoration of the Essential Filter of the Sea – REEFS”, proiect finanțat de Programul Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013.Scopul întâlnirii este revizuirea cadrului legislativ și instituțional, dar și procedurile administrative referitoare la practicile de amplasare a recifelor artificiale, ca modalitate de restaurare a ecosistemului Mării Negre, în țările partenere Bulgaria, România, Georgia, Turcia și Ucraina.Din partea română, la dezbateri, vor participa Marian Paiu, responsabil proiect ONG Mare Nostrum”, Cătălin Anton și doi reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța, Camelia Dumitrache și Cornel Ursache.Reciful construit în Bulgaria se dorește să fie din polipropilenă, dar legislația din țara noastră impune ca acesta să fie din beton sau fier. Locul de amplasare a recifului este în largul portului Constanța, în zona Cazinoului, iar perioada optimă pentru acest lucru este la sfârșitul lunii februarie - începutul lunii martie 2013.