Recensământul s-a încheiat. Află câţi am mai rămas în Constanţa

Stau la Ciresica si nici pe acici nu am vazut nici un recenzor, sau daca nu am fost acasa nici un biletel in usa ca am inteles ca sunt obligati sa lase un bilet. In legatura cu "Manhattan" sau Plutonul2, de mai sus, dute si spanzura-te ba baiatule si lasati-l in pace pe Mazare ca daca nu era el nu mai aveai sosele si trotoare asfaltate, luminate si pazite. Si mai da si lunar la pensionari cate ceva, nu ca altii doar cand sunt alegeri. Ia o piatra leag-o de gat si aruncate de pe pod de la Agigea