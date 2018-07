Realitate sau promisiuni? Guvernul împarte bani în stânga şi în dreapta, în judeţul Constanţa

Realitate sau promisiuni? Guvernul împarte bani în stânga și în dreapta, în județul Constanța

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, s-a aflat zilele acestea pe litoral, unde a verificat modul în care sunt pregătite plajele pentru sezonul estival. Acesta a luat la pas stațiunile și a dispus mai multe măsuri, pentru asigurarea curățeniei plajelor și siguranței turiștilor.„La Costinești, am constatat că există un număr de grinzi metalice amplasate în urmă cu cinci ani și care, din cauza furtunilor, au o poziție care pune în pericol securitatea turiștilor. Am cerut ca, în cursul săptămânii viitoare, acestea să fie îndepărtate. De asemenea, pentru toate plajele, am dispus conducerii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral să trimită agenților economici o adresă prin care să li se reamintească prevederile legale care le spun că au obligația să respecte câteva lucruri importante, cum ar fi să aibă pubele de gunoi, astfel încât turistul să aibă unde să își lase resturile și să se respecte prevederea legală prin care 30% din suprafața porțiunii de plajă închiriată să fie pusă la dispoziția celor care doresc să vină cu cearșaful”, a anunțat ministrul Ioan Deneș. De asemenea, la Costinești, vor fi afișate panouri de avertizare care să avertizeze că acea zonă de plajă este nesigură.Perdele forestiere pe A2 și A4Ministrul Apelor și Pădurilor a venit însă și cu vești mari la Constanța și a anunțat investiții uriașe în zonă, în mai multe domenii. Astfel, Ioan Deneș promite că va aduce în județul Constanța, numai în 2018, peste 9,2 milioane de lei. Din aceștia numai 1.534.000 de lei provin de la bugetul de stat, restul fiind finanțări nerambursabile prin programul POIM.„Un prim obiectiv este regularizarea văilor Agigea – Lazu, pe 480 metri liniari, și consolidarea Vale Derea Cumpăna. Bugetul propus este de 1.040.000 lei. De asemenea, vor fi realizate lucrări de consolidare a falezelor din Costinești, pe o porțiune de 80 de metri liniari, pentru care este un buget alocat de 490.000 de lei”, a precizat Ioan Deneș.În domeniul pădurilor, pentru județul Constanța, Ministerul Apelor și Pădurilor promite realizarea de perdele forestiere pe o suprafață de 97 de hectare.„Este vorba despre Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale, prin care au fost avizate și transmise Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, în vederea exproprierii de imobile, studii de fezabilitate pentru suprafața de 97 de hectare, pentru înființare de perdele forestiere de protecție. Pe A2, vor fi realizate pe raza localităților Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar și Valu lui Traian, apoi Medgidia și Ciocârlia. Valoarea investiției se ridică la 2.957.000 lei. Iar, pentru A4, este vizată o suprafață de 56,4 hectare. Bugetul alocat pentru 2018 este de 1.193.000 lei și urmează să înceapă procedura de expropriere”, completează ministrul.În plus, sunt prevăzuți 100.000 de lei pentru reconstrucție ecologică pe terenuri degradate, 346 de hectare, în perimetrul Deleni – Pietreni. Iar, printr-un împrumut de la Banca Mondială, vor fi realizate șase platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd. Acestea sunt prevăzute în comuna Saraiu (valoare 1.843.000 lei), în satele Nicolae Bălcescu și Dorobanțu (valoare 3.495.000 lei), în comuna Târgușor (valoare 1.843.000 lei), în comuna Mihai Viteazu (valoare 1.900.000 lei) și în comuna Independența ( valoare 1.900.000 lei).700 de milioane de euro pentru plajePe lângă toate aceste investiții de milioane de lei, Ministerul Apelor și Pădurilor se împăunează cu demararea celei de-a doua faze de stopare a eroziunii costiere și reabilitare a plajelor, în valoare de peste 700 de milioane de euro, bani de la Uniunea Europeană. Proiectul este unul de durată, cu documentații stufoase și multe licitații, așa că lucrările propriu-zise, într-o primă etapă, vor debuta abia la începutul lui 2019. Ministrul Ioan Deneș este chiar optimist și spune că, în toamna lui 2019, s-ar putea demara și cea de-a doua etapă. Însă experiența fazei întâi a programului a arătat că astfel de termene sunt departe de adevăr, mai ales că lucrările sunt influențate nu doar de procedurile și birocrația din domeniu, ci și de starea vremii.„Vom câștiga peste 2,5 milioane de metri pătrați de uscat, pe care le redăm plajelor, turiștilor și zonei economice care se ocupă de turismul de pe litoralul românesc. Practic, după finalizarea acestui proiect, vom avea 100 de km de autostradă de nisip. În prima etapă, vor fi reabilitate stăvilarele de la Edighiol și Periboina, înnisipare la Mamaia, consolidarea falezei în zona Cazinou din Constanța, înnisipare și consolidare faleză la Agigea și înnisipare la Eforie. În cea de-a doua etapă, sunt cuprinse falezele și plaja de la Costinești, Olimp, Jupiter – Neptun, Balta Mangalia, Venus, Aurora, Mangalia, Saturn și 2 Mai”, a mai spus ministrul Ioan Deneș.