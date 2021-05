Reacţiile specialiştilor. „Reactivarea Mitropoliei Tomisului este în favoarea poporului român”

Referitor la acuzaţiile ce vin din partea Patriarhiei de la Bucureşti, acad. Barbu spune că „Patriarhul României este un tip genial, dar scrisoarea a fost compusă de doi amatori. Eu cred că se va lumina şi va reactiva Mitropolia Tomisului, fiindcă este în favoarea poporului român. Dacă vrea să îi fure o mie de ani, nu este problema mea. El a devenit ierarhul celei mai vechi biserici din Europa, bisericii ortodoxe şi ar fi patriarhul care ar străluci peste ortodoxie, dar asta nu ţine de mine, este o chestiune de minte personală. Ce fac ei este literatură, nu este treabă de instituţie serioasă. Înainte de toate, nu ai voie să nu ştii secolele. Cum să spui că strămoşii nu contează? Ei nu apar din spuma mării. Nu poţi să îţi baţi joc de un popor. Şi dacă ÎPS Teodosie are o ambiţie, ce ambiţie are? Duce acasă Mitropolia? Nu se numeşte orgoliu sau ambiţie. Sunt alături de el pentru că el crede în această mitropolie. Noi am avut mitropolie aici de la anul 390. Ai nobleţe, ai întâietate. Vrem să strălucim şi noi. Patriarhul nu pierde nimic, ba chiar ar fi mai important, are numai de câştigat”, a declarat invitatul de la Palatul Arhiepiscopal.





În acelaşi timp, s-a precizat de ce Mitropolia Tomisului a existat şi va trebui să existe în continuare. „Noi am adus aici o lumină, care a fost în adâncuri, a fost risipită şi s-a adunat. Pentru împrejurimile acestui ţinut, Tomisul este ca un loc în care soarele spiritualităţii, al civilizaţiei şi al culturii, care a rămas aici, chiar dacă razele lui s-au răspândit în toate părţile lumii. Acum, toate razele se adună la locul de baştină. Avem aici cea mai veche civilizaţie din Europa, comparabilă cu cea din Ţara Sfântă. De exemplu, cultura Hamangia este atât de veche, cu mii de ani înainte de Hristos, o cultură care trebuie cunoscută. Noi nu am vrut decât să facem demersuri susţinute pentru a evidenţia istoria şi spiritualitatea acestui ţinut, unde a fost prima mitropolie”, a declarat, la rândul său, ÎPS Teodosie.





De fapt, prin toate acţiunile întreprinse de către Arhiepiscopia Tomisului, spun reprezentanţii acesteia s-a dorit ca regiunea Dobrogei să îşi recapete titlul de nobleţe pe care istoria l-a conferit cu ani şi ani în urmă.





Referitor la datoria de 100.000 de euro care le este imputată, academicianul Constantin Barbu susţine că aceasta poate fi plătită de ÎPS Patriarhului cu cinci copii color ale documentelor extrase din marile arhive ale lumii, aducând ca argument faptul că o simplă copie color la Vatican costă 20.000 de euro.





Cu această ocazie, invitatul principal, academicianul Constantin Barbu, vicepreşedintele Academiei Tomitane şi membru titular al Académie Européenne des Sciences, des arts et lettres, din Paris, a răspuns la acuzele şi argumentele istorice ale Cancelariei Sfântului Sinod, din adresa-răspuns referitor la istoricitatea Mitropoliei Tomisului. Specialistul a declarat că prin lucrările de o valoare inestimabilă nu s-a încercat altceva decât scoaterea în evidenţă a vechimii poporului român. Despre aceste cărţi se ştie că au fost tipărite prin osteneala ÎnaltPreasfinţitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului şi a academicianului Constantin Barbu, iar documentele poziţionează Tomisul în anul 655 î. Hr. În concluzie, „suntem de o vârstă cu marile civilizaţii ale lumii şi cu acest lucru nu se pot lăuda multe popoare”.