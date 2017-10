Reacţia Patriarhiei Române la eventuala oficializare a "parteneriatului civil"

2

Apocalipsa

Se va ajunge la fel ca in europa de vest, unde familia este pe cale de disparitie, familia este nucleul societatii. In momentul in care ai distrus nucleul unei societati atunci acea societate nu mai are zile multe. In Suedia de exemplu: anual sant mai multe divorturi si destramari de cupluri decat casatorii. Cel mai mult au de suferit copiii, vor devenii niste adulti dezorientati si la randul lor vor proceda la fel ca si parintii lor. Cat priveste individul care se numeste remus cernea , acesta este satana pe pamant. acest sodomist este impotriva a tot ce este romanesc, a traditiilor si credintei nostre milenare Ortodoxa. Este sigur platit de satana de george soros sa distruga romanii si Romania.