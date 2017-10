Reacţia Blue Air după ce 130 de oameni au trăit spaima vieţii

Reacția Blue Air după ce 130 de oameni au trăit spaima vieții

Ştire online publicată Marţi, 21 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Minute bune de panică la bordul avionului companiei Blue Air care venea de la Milano. La bordul aeronavei erau 130 de pasageri. Avionul s-a depresurizat la peste 10.000 de metri altitudine și au căzut măștile de oxigen, dar unii călători speriați susțin că, de fapt, acestea nu ar fi avut oxigen. În replica, reprezentanții companiei precizează că totul a decurs conform procedurilor și că nimeni nu a fost în pericol.Chiar înainte de a ajunge la destinație, pe când avionul se afla la 10.000 de metri altitudine, cabina aeronavei s-a depresurizat, iar măștile de oxigen au căzut. Pilotul a fost nevoit să coboare mult mai repede decât în mod normal, și a aterizat pe Aeroportul "Henri Coanda". A fost un incident minor, susține compania.Unii pasageri susțin că nu toate măștile cu oxigen ale aeronavei erau funcționale și că au simțit miros de fum. În plus, la aterizare, unii ar fi observat că din avion curgea un lichid, scrie protv.roGheorghe Racaru, Directorul General al Blue Air:”Aeronava companiei Blue Air YR-BAC, care a efectuat zborul 0B160, pe ruta Milano Linate – Bucuresti, a aterizat in conditii normale, toti pasagerii ajungand in siguranta la destinatie. Cu cateva minute inainte de aterizare cabina s-a depresurizat, astfel, conform procedurilor, mastile de oxigen au fost coborate pentru a asigura siguranta pasagerilor pana la aterizare.Situatia nu a pus in niciun moment in pericol securitatea pasagerilor si sau a echipajului. In prezent aeronava este supusa verificarilor tehnice.”, citează stirileprotv.ro