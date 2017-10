Reabilitarea Urgenţei Spitalului Judeţean va începe până la sfârşitul anului

Reabilitarea Urgenței Spitalului Județean va începe până la sfârșitul anului

Până la finele acestui an, vor începe lucrările de reabilitare și reamenajare a Urgenței Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța – promite conducerea unității sanitare. Dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al spitalului, ne-a declarat că proiectul a fost deja finalizat, urmând ca, în perioada următoare, să fie organizată licitația pentru alegerea firmei care va derula lucrările. Proiectul prevede construcția unei clădiri în curtea centrală a spitalului, lângă actualul sediu al Urgenței, unde vor fi preluați pacienții cât timp va fi reabilitată locația unde ființează în prezent secția. Ulterior, cele două spații vor intra în același circuit și vor alcătui secția de Urgență a Spitalului Județean. Dr. Stoian a mai precizat că întreaga lucrare costă aproximativ un milion de euro, bani alocați de Ministerul Sănătății și de Consiliul Județean Constanța. O problemă acută cu care se confruntă secția de Urgență este lipsa de personal. În prezent, există șapte posturi de medic vacante și nimeni nu se grăbește să le ocupe. Mulți absolvenți ai Facultății de Medicină, chiar dacă obțin rezidențiatul pe medicină de urgență, preferă să facă un an după care să se prezinte la un nou concurs și să-și schimbe specialitatea, deși există și avantaje – medicii beneficiază de o serie de sporuri și au posibilitatea de a face gărzi plătite. Una dintre cauzele pentru care posturile rămân vacante este migrația în străinătate a asistentelor medicale.