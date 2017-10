Reabilitarea termică şi urâţirea Constanţei. "Fiecare face ce vrea. Nu se respectă legea"

1

asa ne trebuieste

Legile pentru eficientizarea energetica a apartamentelor a fost facuta doar pentru Bucuresti cu dedicatie, dar pentru ca nu s-ar putea da o lege pentru o anumita zona, s-a dat o lege normala, dar aplicarea ei s-a faut doar in capitala. De pe vremea guvernului Nastase si a lui Basescu primar s-a inceput reabilitarea termica a blocurilor de pe marile bule varde din Bucuresti. Acolo s-a afcut integral polistiren, termopane, fatada....toate apartamentele la fel, iar paltasuportata de 3 parti, 33% proprietar, 33% primarie si 33% guvern, in fine ceea ce se vede in constanta este consecinta neaplicarii acestei legi si in provincie, iar in baza ei nu se poate stopa imbuntattirea confortului din apartamente. Din pacate acest artico se impunea sa fie scris acum vreo 10-12 ani, dar ar fi deranjat urechile edililor si ale demnitarilor, asa ca ne multumim doar cu urmarile, iar domnii arhitecti sa vegheze la respectarea legii pentru noile constructii ce apar, caci abaterile sunt mai grave si nu le sesizeaza nimeni. Cu drag locuitorii orasului Constanta, bun venit in realitate !!