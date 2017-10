Reabilitarea termică a blocurilor din Constanţa, făcută după ureche!

2

Fagadau ne abureste

Fagadau trebuie sa renunte la ambiguitati,la fraze care te pacalesc.Daca vrea sa intre in campania electorala il vom obliga sa fie precis in exprimare(si nu numai Fagadau).Fagadau sa termine cu abureala,ca s-au dus vremurile alea.Fagadau trebuie sa inteleaga ca are numai doua drumuri la scaunul de primar.E bine sa se hotareasca din timp.Fraza urmatoare e pentru credulii lui si poporul pesedist: "Vrem să facem reabilitare termică, pentru că este foarte importantă, dar vom vedea în ce condiții vom putea să o facem”-Asta este o abureala marca Fagadau.Fagadau are de ales: 1(unu)-Sa renunte in public la Mazare.Sa declare ca se leapada de toate prostiile facute de vechiul primar si sa le precizeze in clar:constructii pe spatiile verzi,constructii inalte ridicate aiurea la 2-3 metri de geamul altui bloc,cheltuieli nejustificate,trotuare sparte,strazi murdare,spatii verzi neingrijite,blocuri pestrite,maghernite,cotete pe trotuare,masini pe trotuare,veceuri murdare,pasaje murdare tiganeala generala,etc.Sa inteleaga ca de data asta va fi tras la raspundere la sfarsitul mandatului,daca-l castiga.Si 2(doi)-daca nu renunta la Mazare,si nu cred ca o va face,Fagadau este obligat sa-si asume si o raspundere,sa dea socoteala pentru tot dezastrul lasat in urma de Mazare.Cale de mijloc nu exista.Nu se poate si cu Mazare si fara Mazare.Va trebui sa mosteneasca totul de la Mazare sau nimic.Noi stam la panda.Sa nu uiti Fagadau !