Răzvan Cuc: Noul director general de la TAROM va fi un om de meserie

Noul director general al TAROM va fi un om din domeniu, un om de meserie, care va ține cu compania aeriană, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc."Vom avea oameni în Consiliul de Administrație, oameni cu greutate din aviație: domnul Sorin Stoicescu, domnul George Rotaru, directorul de la Aeroclubul României. Oameni care vor să salveze TAROM, pentru că este foarte important ce vreau să vă spun în acest moment: din păcate, TAROM - eu am spus și în primul mandat, a fost unul dintre obiectivele de suflet, că suntem români, este un simbol național pe care eu mi l-am asumat și am spus că voi face tot ce îmi stă în putință să salvăm compania asta, vorbesc despre reducerea pierderilor - din păcate, acum trebuie să o salvăm, pentru că eu îmi amintesc când eram în 2017 ministru și știți că mă critica domnul Tudose (fostul premier Mihai Tudose - n. r.) vizavi de pierderile de la TAROM, deși eu preluasem un program de zbor de la guvernul anterior - dar asta nu e o scuză - știți că am adus cele două aeronave ca să unificăm, știți că voiam să aduc la sfârșitul anului încă două aeronave de lung curier, să redeschid relațiile...domnul Tudose, mie, în timpul mandatului meu, mi-a sugerat să îl aducem pe domnul Wolf la TAROM, că este o variantă. Eu nu am fost de acord să îl pun la TAROM și l-a pus dânsul. După ce am plecat, nu știu ce s-a întâmplat. Mă rog, l-a pus, asta știm cu toții că l-a pus și vedem unde a ajuns TAROM-ul", a afirmat Cuc, la TVR 1.