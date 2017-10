Război total între patronul de la Cafe Cafe şi vecinii săi

6

SCRISOARE DESCHISĂ

DOMNULE PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZĂRE, Ne adresăm dumneavoastră în dubla calitate pe care o aveți: de prim edil al orașului Constanța și de ales al nostru, unul din motivele principale pentru care v-am votat fiind acela că în timpul campaniilor electorale ați promis și în măsura în care posibilitățile v-au permis, v-ați respectat cuvântul potrivit căruia alături de copii, cei de vârsta a III-a, vă vor sta cu prioritate în atenție și veți face totul pentru a-i ajuta! Ne-au plăcut clipurile de la TV. în care apăreați înconjurat de persoane vîrstice ce vă priveau cu dragoste și speranță, Domnule Primar, că într-o lume căreia nu-i mai pasă de ei, dumneavoastră sunteți o excepție, excepția la care se pot adresa în situație de excepție, ca cea de față. Pe scurt, Domnule Primar, în Blocul R8, Bd. Ferdinand nr. 50 A, din Constanța trăiesc 12 pensionari, intre care 4 femei paralizate, a căror viață ( a unora probabil, ultimile zile) a fost transformată într-un adevărat coșmar de un individ cinic, lipsit de orice urmă de conștiință sau scrupul omenesc, Nedelcu Cătălin, patronul de la CAFE – CAFE din Constanța. Domnule Primar, trecând peste toate articolele din presă ”dedicate” acestui personaj pe lângă care cei mai sadici torționari ai evului mediu ar păli de invidie (veți înțelege de ce), încă de la Crăciun, renovează un apartament cumpărat pe numele fiicei sale minore. Nimic deosebit până aici, dar muncitorii au început lucrări de: demolare a unor pereți, de înlăturare a stratului protector de pe pereți, până la cărămidă, precum și a lucrărilor de faianță, gresie, au scos parchetul și șapele din cele 4 camere, băi, bucătărie, 2 hall-uri, au debranșat ilegal apartamentul de la instalația de termoficare, au săpat șanțuri în pereți cu ajutorul unor aparate de mare forță: PICKAMERE, ROTOPERCUTANTE, POLIZOARE, BAROASE, DĂLȚI, producând zilnic un zgomot infernal, zgîlțîirea pereților și a plăcilor de susținere a apartamentului, au turnat șape de beton în apartament, ceea ce a dus la inundarea instalațiilor electrice de la apartamentul 4 și fisurarea tavanelor. Fără exagerare Domnule Primar, au fost scoase tone de materiale de construcții și în locul lor au fost cărate, cu macarale electrice, alte tone de nisip și pietriș, armături metalice ș.a.m.d. V-am dat toate aceste detalii nu pentru a sublinia amploarea lucrărilor efectuate de Nedelcu Cătălin (cu banii lui face ce vrea, dar nu are dreptul să-și tortureze fizic și psihic toți vecinii), multe dintre ele la limita legislației sau chiar prin încălcarea ei, ci pentru a înțelege calvarul în care atâția oameni trăiesc zi de zi, stressul insuportabil provocat de utilajele muncitorilor angajați ai acestui Nedelcu Cătălin. Am încercat, pe cale amiabilă să-l determinăm să diminueze amploarea lucrărilor demarate și continuate de 8 luni, dar de fiecare dată ne-am trezit în fața aceluiași răspuns năucitor: e casa mea, fac ce vreau, n-o să mă opresc din cauza unor unor babe, mie nu puteți să-mi faceți nimic. Sigur din acest punct de vedere are dreptate, pensiile nu rivalizează cu sumele jonglate cu nonșalanță de el, dar ne rănește în adâncul demnității noastre ideia că toate autoritățile îl apără, dar nu pentru că are dreptate… Domnule Primar, mai sunt unii care continuă să creadă că există și autorități care nu fac temeneli fanariote în fața unor asemenea indivizi de proastă calitate, că pentru ele, toți oamenii sunt egali în obligații și drepturi. Sperăm că dumneavostră sunteți o astfel de autoritate! Din păcate, unii dintre noi, sigur, nu vor mai putea la alegerile următoare să-și exprime aprecierea față de dumneavoastră, în fața urnelor, întrucât, sigur vor părăsi ”pe cale naturală” această lume, făcută de nesuportat de tot felul de ”Nedelci”. Sperăm însă că nu vă vom lăsa cu conștiința împovărată de păcatul nesocotirii unor ultime dorințe atât de omenești, nesocotite de neoameni ca Nedelcu Iulian Cătălin. Domnule Primar, ne-ar onora o vizită a dumneavoastră la adresa de mai sus, pentru a vă convinge cu proprii ochi de veridicitatea tuturor acestor afirmații ( respectul față de autorități, educația și vârsta noastră, sunt o garanție în acest sens), și pentru a ne da o speranță în plus că sunteți, nu de partea noastră, ci a adevărului, și ca întodeauna, împotriva abuzurilor și a fărădelegii. Cu respect și speranță, DAN IULIAN DRĂGAN