Război pe scara blocului

Proprietarii apartamentelor de pe bulevardul Lăpușneanu, nr. 107, bl. LV 40, scara A au pornit un război deschis cu familia Samir și Doina Mortaza, noii vecini care vor să transforme apartamentul de la parter într-un spațiu comercial, urmând ca noua construcție să se extindă peste spațiul verde. Primarul Constanței, Radu Mazăre, a semnat autorizația de construire nr. 2030 în data de 28.08.2008. Inițial, ne spun oamenii „sub pretextul construirii unui balcon, s-a cerut semnătura oamenilor de pe scară, numai că noi am descoperit faptul că ei vor să modifice destinația inițială a apartamentului și să facă un spațiu comercial, cu trei intrări. Practic, ni s-au falsificat semnăturile”, se plâng ei. Unii proprietari, care au menționat pe vechiul tabel că nu sunt de acord nici măcar cu amenajarea unui balcon la parter, s-au trezit că le apare semnătura pe noua foaie. Alții recunosc că au semnat, însă pentru construirea unui balcon. Proprietarii celor 19 apartamente au decis să facă plângere penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, sesizând și Inspectoratul de Stat în Construcții. „Am adresat o notificare conducerii Asociației de proprietari LV 40 și comitetului executiv că nu suntem de acord cu modificarea, extinderea până în stradă a construcțiilor, deoarece, în urma cutremurelor, trepidațiilor de la linia de tramvai, cât și în urma lucrărilor de amenajare din apartamente s-a redus rezistența blocului, existând pereți crăpați la apartamentele nivelurilor superioare” – se arată în notificare. Proprietarii reclamă faptul că fostul administrator, Iosefina Trașcă, a obținut o parte din semnături spunându-le oamenilor că un cuplu de tineri a achiziționat apartamentul de la parter și vrea să construiască un balcon, neprezentând acte din care să reiasă faptul că imobilul se va extinde cu trei căi de acces exterioare, că se va modifica și trotuarul, că vor fi desființați pereții exteriori ai apartamentului, că șapte copaci din fața blocului vor fi tăiați. Nu-și recunosc semnăturile Pe noua listă sunt „vecini care au precizat expres că nu sunt de acord cu construcția unui balcon: Cornel Oncioiu și Cătălin Vișan, dar apar ca fiind de acord și persoane în dreptul cărora apar semnături, dar care nu au semnat”. Oamenii reclamă faptul că niciodată nu li s-a adus la cunoștință despre schimbarea de destinație a apartamentului și doar în urma unei ședințe a asociației de proprietari din 24.09. 2008 au aflat de existența actelor și de autorizațiile primite. Reclamația este semnată de proprietarii a 19 de apartamente: Octavina Ghețu, Sabina Chesnoiu, Valeriu Belu, Mihai Crișan, Traian Cornea, Ilie Bratu, Maria Panait, Ioana Uceanu, Costel Teodoru, Margareta Scripa, Olivia Sesovici, Camelia Albu, Sorin Bucur, Viorel Luca, Cătălin Vișan, Cornel Oncioiu, Nina Novac și fam Groza. Conform acordului eliberat de Inspectoratul de Stat în Construcții Constanța, nr. 7310/D/ 12 august 2008, proprietarii vor face modificări la pereții exteriori de la camera de zi, bucătărie și dormitor, la peretele de compartimentare dintre dormitor, baie și hol, dar și la zidul dintre bucătărie și hol, la pereții de la cămară și de la debaraua din bucătărie. De asemenea, în baza acordului, noii proprietari vor putea închide golurile ferestrelor existente de la baie și de la cămară, vor putea recompartimenta baia existentă și vor putea realiza un grup sanitar între hol și bucătărie cu pereți de gipscarton. Adică, practic, nu va rămâne aproape niciun perete nemodificat. Conflictul apărut între noii proprietari și vechii locatari îl depășește și pe președintele asociației, Viorel Luca: După ce-au depus documentația, noii proprietari au cerut și semnătura oamenilor. Eu nu sunt de acord cu nicio modificare”, ne spune președintele asociației. Am încercat să luăm legătura și cu familia Mortaza și am apelat numărul de telefon care apare în acordul emis de Inspectoratul de Stat în Construcții. Din păcate, bărbatul care a răspuns în urma apelului nostru a spus că este o greșeală. Nici la telefonul fix nu am avut mai mult succes. În cazul în care vor să-și prezinte și punctul lor de vedere, îi așteptăm pe cei doi la sediul redacției.