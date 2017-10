Război în instanţă pentru şefia unei asociaţii de proprietari

Război în instanță pentru șefia unei asociații de proprietari

După ce a rămas fără post, fostul președinte al asociației 311, Elena Mocanu, a încercat, prin intermediul instanței, să-și recupereze postul. Mai mulți proprietari, printre care și actualul președinte, Elisabeta Burtea, au încercat prin numeroase metode să o facă să renunțe la inițiativă, în timp ce alții sunt de partea ei. Se pare că mărul discordiei este datoria de 10.000 lei pe care Elena Mocanu o are la întreținere. Conflictul din interiorul Asociației de proprietari numărul 311, dintre proprietari și președintele asociației, a izbucnit în urmă cu aproape trei ani. Motivul? După cum pretinde Elisabeta Burtea, actualul președinte al asociației, Elena Mocanu, în afara faptului că avea cea mai mare restanță la întreținere dintre toți proprietarii, încerca să facă în așa fel încât datoria să-i fie uitată. Tot ea ne-a spus că „fostul președinte ar fi vrut să compenseze prin serviciile sale, astfel încât toți să ignore faptul că, din cauza ei, asociația riscase să aibă probleme cu RADET și RAJA“. Conform documentelor întocmite de proprietari, în număr de 148, Elena Mocanu are o restanță la întreținere în valoare de 5.308 lei, la care se adaugă penalizări de 5.071 lei. Proprietarii l-au dat în judecată pe fostul președinte, fiind soluția finală pentru a putea recupera datoria totală de 10.379 lei. „Datoria s-a acumulat încă din septembrie 2005, atunci au început să apară sume neplătite de ea la întreținere. Până acum, am avut șapte procese cu ea. Vrea sub orice formă să revină în fruntea asociației, deși oamenii nu o vor”, ne-a explicat Elisabeta Burtea. La mâna legii Baubec Emver, care locuiește la scara B, ne-a confirmat că Elena Mocanu avea datorii și a afirmat că, din aceeași cauză, și el urma să fie dat în judecată de Elisabeta Burtea. După ce și-a plătit debitul, situația s-a îmbunătățit. Oamenii cred că procesul care este acum în curs ar putea ajuta și la alegerea rapidă și corectă a președintelui de asociație, astfel încât să nu mai existe nemulțumiri și totul să se facă în mod democratic. Toți proprietarii cunosc situația datoriei și faptul că fostul și actualul președinte au anumite probleme, însă cred că este cel mai bine să se rezolve tot cu ajutorul legii. Deși am vrut să aflăm și părerea fostului președinte, Elena Mocanu nu a dorit să aibă vreun contact cu presa. Prima înfățișare în procesul dintre Elisabeta Burtea și Elena Mocanu a avut loc marți, însă cea din urmă nu s-a prezentat.