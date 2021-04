Ravagii pe piaţa muncii. „Nu am ce să pun pe masă celor de acasă!”

Într-o astfel de situaţie, oamenii sunt mai mult decât disperaţi.





Pe Damian C., un constănţean în vârstă de 49 de ani, l-am găsit în faţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Constanţa (AJOFM). El ne-a mărturisit că de câteva luni este şomer şi că, deşi, a tot căutat un loc de muncă, nu a găsit nimic. „Înainte de a ne confrunta cu acest virus, am fost ospătar. Am zis că dacă situaţia este acum cea pe care o ştim cu toţii, să mă reprofilez, dar nici aşa nu a mers. Am tot căutat să găsesc altceva şi peste tot am fost refuzat. Mi s-a zis că nu au nevoie de angajaţi în plus şi că abia dacă îi pot plăti şi pe cei pe care îi au acum. Am acasă o soţie însărcinată şi un copil cărora nu am ce să le pun pe masă. Am nevoie urgent să muncesc, pentru a-i putea întreţine”, ne-a declarat bărbatul cu lacrimi în ochi.





Viorica M. se află în aceeaşi situaţie. În anii trecuţi, a lucrat cameristă pe litoral. Din păcate, acum nu a mai fost contactată de hotelieri pentru a-şi oferi serviciile. Aşa că, şi ea doreşte să facă altceva, dar să lucreze. „Nici nu mă mai interesează unde mi-aş putea desfăşura activitatea. Contează doar să lucrez”, a comentat ea.





Unele persoane au încercat să apeleze la ajutorul cunoscuţilor şi apropiaţilor, dar se pare că nici varianta aceasta nu a dat roade.





„Noi avem 300 de locuri de muncă vacante la nivelul judeţului Constanţa şi sunt persoane care vin la noi, pentru că vor să lucreze. Unii vor să se reorienteze spre altceva şi spun că nu mai pot trăi din şomajul tehnic, în condiţiile în care, la salariul minim pe economie, primesc în jur de o mie de lei pe lună. Oferta noastră de muncă este în domeniul construcţiilor civile, construcţiilor navale, pază şi pe partea de reciclare. Pe viitor, vom face şi cursuri de formare, pe parte de Horeca, bucătari, cameriste, dar și sudori. De asemenea, vom forma specialişti pe partea de beauty”, a declarat pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Constanţa, Adelina Vlad.





Celor care nu îşi găsesc un loc de muncă nu le rămâne decât indemnizaţia de şomaj, o variantă care se poate aplica în anumite cazuri. Ca urmare, o persoană care a rămas fără loc de muncă are dreptul să solicite o indemnizaţie de şomaj. Valoarea indemnizaţiei primite depinde, însă, de stagiul de cotizare, deci de perioada în care o persoană a muncit legal şi a plătit la stat contribuţia pentru şomaj.





Situaţia este tristă la nivelul întregii ţări, nu doar în judeţul Constanţa. Mii de constănţeni abia dacă au ce pune pe masă şi cu greu fac faţă cheltuielilor cotidiene, iar asta din cauza faptului că şi-au pierdut locurile de muncă. De fapt, la ora actuală, este foarte uşor să facem un calcul ca să ne dăm seama că numărul celor care nu au un job în clipa de faţă, care nu include doar şomerii înregistraţi, depăşeşte oferta angajatorilor.