Rău-platnicii, debranşaţi de la RADET

Rău-platnicii, debranșați de la RADET

Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice are de recuperat de la abonații rău-platnici datorii în valoare de aproape 17 milioane de lei. Campionii datornicilor sunt asociațiile de locatari și proprietari, care au acumulat facturi neplătite de 12.200.000 de lei, urmați de agenții economici, cu datorii de 4.000.000 lei și abonații casnici cu 700.000 lei.În cursul zilei de ieri, echipele RADET au debranșat doi abonați casnici și un agent comercial. Fiecare dintre aceștia nu mai plătise apa caldă și căldura de mai bine de un an.Pe strada Decebal, nr. 48, la o casă frumușică, îngrijită, datoriile erau de 2.671,87 lei. Din acestea 244,88 lei reprezentau penalități de întârziere, aferente perioadei 30 aprilie 2010 - 30 iunie 2011. „Consumatorul a fost somat în nenumărate rânduri să achite debitele restante. S-au făcut unele plăți, dar nesemnificative, iar facturile s-au tot adunat. A fost înaintat și dosar de acționare în instanță, dar nu îi mai putem păsui”, a precizat Suleiman Demirel, șeful Secției Sud RADET.Debranșate de la apă caldă și căldură au fost și patiseria și pizzeria Merlin, de pe strada Ștefan cel Mare, unde datoriile erau de 7.026 lei. Administratorul societății nu a fost deloc surprins de intervenția echipelor RADET, știa că va fi debranșat și a spus că oricum nu are nevoie de căldură, pentru că are șemineu și cuptor cu lemne. Cu toate acestea, el va trebui să achite toate facturile restante, pentru care a fost deja acționat în judecată.Tot ieri, a fost debranșată de la apă caldă și o locuință situată pe strada Cristea Georgescu, nr. 8, care acumulase datorii de 735,90 lei. Proprietara, Elisabeta Feraru, a motivat neplata facturilor prin faptul că a fost plecată din Constanța mai bine de un an, dar a promis că va plăti datoria cu un împrumut de la CAR-ul pensionarilor.v v v„Vom continua debranșările până la recuperarea datoriilor. Ne ducem la abonații care au restanțe mai mari de un an. Ei sunt somați în repetate rânduri, apoi, atunci când ne ducem să îi debranșăm, realizează că nu mai e de glumă și preferă să plătească, pentru a nu rămâne fără utilități. Am avut un caz săptămâna trecută, când un abonat avea facturi neplătite de peste 6.000 de lei. Ne-a spus că va veni să plătească la prânz și a venit, spre surprinderea noastră, cu toată suma restantă”, a declarat Liliana Enache, purtătorul de cuvânt al RADET.