RATC vrea să monteze camere de luat vederi în autobuze

Luna martie aduce schimbări importante la Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța. Începând de luni, 4 martie, RATC are un nou director general, în persoana lui Ovidiu Tănase, președintele Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța (RAEDPP).Mandatul fostului director și președinte al CA al RATC, Dumitru Coi-ciu, s-a încheiat. Consiliul de Administrație l-a numit președinte pe Nicolae Fronescu, directorul Direcției Piețe, Târguri și Oboare din cadrul RAEDPP, iar director general pe Ovidiu Tănase. Fostul director Dumitru Coiciu rămâne în conducerea RATC, cu funcția de director de marketing.Misiunea lui Ovidiu Tănase este una dintre cele mai grele, în condițiile în care este deja de notorietate că RATC are o situație financiară destul de dificilă.„Avem ceva probleme cu banii, de aceea este nevoie de reducerea cheltuielilor și suplimentarea veniturilor. Însă am găsit și un lucru bun, autobuzele sunt în bună stare, aprovizionarea cu combustibil este în regulă, așa că nu vor fi probleme în ce privește asigurarea acestui serviciu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, noul director RATC.Potrivit acestuia, în prezent, regia este implicată în mai multe procese cu Casa Județeană de Pensii, pentru recuperarea datoriilor privind decontarea abonamentelor veteranilor. Este vorba de peste 100 de miliarde de lei vechi, bani care ar ajuta regia să se mai pună pe picioare. Cu toate acestea, Ovidiu Tănase spune că nu vor fi modificări în ce privește organigrama RATC și nici scumpiri ale biletelor de transport în comun. Mai mult decât atât, are planuri de extindere a liniilor de transport și către zona metropolitană.„Avem multe solicitări din partea primarilor pentru localitățile Năvodari, Ovidiu, Agigea, Cumpăna. Însă, legislația este foarte complexă și procedurile sunt de durată. Este nevoie de licențe, diferite autorizații, dar măcar demarăm, să vedem cum putem să ajungă autobuzele noastre și în localitățile respective”, a mai adăugat șeful RATC.Controlorii vor avea o atitudine mai puțin agresivăÎn ce privește activitatea controlorilor, aceștia vor trebui să își schimbe comportamentul agresiv și să nu mai fie sperietorile călătorilor. De asemenea, vor fi montate camere de luat vederi în toate autobuzele. „Acestea au dublu rol: în primul rând, putem să supraveghem angajații noștri, în al doilea rând, ar putea duce la reducerea infracționalității. Pe un ecran se vor vedea imagini din autobuz și poate astfel hoților le va fi mai frică să acționeze. În plus, îi vor ajuta pe polițiști să îi recunoască pe infractori”, a explicat Ovidiu Tănase.