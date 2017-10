RATC suspendă linia 40 C

1

cea mai proasta deservire de transport in comun, cea mai restransa retea,cele mai proaste si poluante si incomode autobuze, le gasiti in Constanta,al doilea cel mai mare port din Europa(1-roterdam).tramvaie nu,troleibuze nu, autobuze de mici dimensiuni pt strazile dintre bulevarde nu.singura retea din Romania unde transportul in comun circula doar pe cateva bulevarde. oare,Clujul, Timisoara,Iasi, Oradea etc nu se gasesc tot pe teritoriul acestei tari? chiar daca edilii nostri sunt incapabili, oare sunt si prosti? nu le da prin capul lor sec sa ia exemplu dela aia unde genul asta de institutie functioneaza? am ajuns, noi astia anti-comunisti convinsi, sa facem comparatie intre transportul din epoca plumbuitului si actuala situatie a transportului in comun si sa o regretam pe prima.....Pe deasupra se gasesc imbecili "iluminati" sa injure companiile de maxi-taxi, singurele care deservesc interiorul cartierelor,care ne scutesc sa mergem 1,5km pana la cea mai apropriata statie de autobuze.nu este vorba de faptul ca Mazare a fost un escroc care a devalizat orasul,caci pana la papitoiul asta au fost altii cu pretentii de edili gospodari.acum avem un alt incapabil neavenit. treaba este când o sa avem un primar si o echipa care sa aiba o singura calitate ,cea de GOSPODAR.?