RATC lansează două linii noi de autobuze, 43M şi 101M

1

a

poate ii dati o idee, cui e responsabil, sa verifice daca nu cumva e ok sa se desfiinteze linia de autobuz care duce la palazu mare, si sa se prelungeasca 43C si 100C pana in palazu. in momentu de fata multi locuitori din palazu prefera maxi taxi pentru ca linia de ratc ii lasa in tomis3 si sunt nevoiti sa schimbe alt mijloc de transport pentru a ajunge in centru.