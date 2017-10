RATC introduce linii estivale speciale. Cum poţi merge în Mamaia cu 1,5 lei

3

constanta?

mazare e PRIMAR LA MAMAIA nu il intereseaza ca iarba pe spatiile verzi se taie odata la 2 luni si atunci e bucuriei in cartier, ca suntem invadati de soparle, serpi, insectecte in iarba plina de resturi alimentare, haine, tampoane pline de sange si de caca aruncate de locuitorii din blocuri case dar si de oamenii strazii, apoi ne mai confruntam si cu maidanezii care sunt agresivi si iarna si vara adica tot timpul anului, ne confruntam si cu agresivitatea oamenilor strazii, .asa ca CONSTANTA NU ARE PRIMAR................d-nul primar are treaba cu CLUBURILE, CARAVANELE DIN MAMAIA......le arunca la mosi si babe un amarat de pachet si ala vai de el, ii minte cu un abonament RATC si ii baga pe aia in faliment spunand ca sunt nerentabili ca FANFARONII CONSTANTEI SA ISI DEZVOLTE AFACERILE CU MICROBUZE INFECTE SI NESIGURE.............asa ca in Constanta e problema .acest oras arata ca o lada de gunoi