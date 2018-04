RATC INTRODUCE ŞASE AUTOBUZE ETAJATE! IATĂ NOUL TRASEU ŞI PREŢUL BILETELOR

RATC INTRODUCE ȘASE AUTOBUZE ETAJATE! IATĂ NOUL TRASEU ȘI PREȚUL BILETELOR

RATC Constanța implementează proiectul 'CIVITAS PORTIS“ prin încheierea protocolului de colaborare înregistrat cu numărul 4181/11.04.2018 cu Compania Națională „Administratia Porturilor Maritime" S.A. cu privire la alinierea politicilor comerciale de creștere economică ( oraș - port), pentru reducerera numărului de autovehicule personale prin realizarea unei linii de transport în comun în zona portuară, pentru a facilita deplasarea către și de la locul de muncă a lucrătorilor, dorim introducerea unei linii de transport care va fi introdusă în circuitul turistic, precum și derularea unor studii referitoare la mobilitatea port - oraș cu identiñcarea soluțiilor necesare pentru realizarea integrării funcționale și sociale între oraș și port, în perioada 15 iunie - 15 septembrie 2018.Acest traseu turistic va fi asigurat de 6 autobuze etajate Ayats care vor circula pe următorul traseu: Gara CFR - Far- Poarta 5 - Port - Poarta 1 bis - Port Turistic - Bdul Mamaia - Stațiunea Mamaia.Prin înființarea acestui traseu. RATC Constanța urmărește și promovarea obiectivelor turistice la nivelul orașului Constanța, printre care enumerăm Farul Genovez, Silozul Anghel Saligni, Gara Maritimă, Bursa Maritimă, Cuibul Reginei, digul de nord, Cazino, Delfinariu etc., pentru atragerea călătorilor propunem următoarele tarife practicabile pentru această linie:- Bilet valabil pe un traseu complet al cărui timp variază între 2 ore și 2 ore 30 minute (fără intreruperea călătoriei) la prețul de 3 lei;- Bilet valabil pe întreaga zi din momentul validării (autobuzul fiind in regim Hop-On Hop-Off), călătorul putând cobora și urca din toate stațiile pe durata zilei, în intervalul orar 08:00 - 24:00, la prețul de 5 Iei. Aceste două tipuri de bilete vor putea fi folosite exclusiv pe traseul turistic .City TOUR”.