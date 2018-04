RATC iese din Constanţa! Va avea linii către localităţile învecinate, cu mulţi navetişti

RATC iese din Constanța! Va avea linii către localitățile învecinate, cu mulți navetiști

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța ar putea introduce în viitorul apropiat linii externe către localitățile învecinate, unde s-au mutat în ultimii ani foarte mulți constănțeni și acum fac naveta în municipiu. Primarul Decebal Făgădău susține ideea asigurării transportului acestora cu autobuzele publice, dar și a eficientizării transportului în comun în zona metropolitană, mai ales că utilizarea acestuia ar putea conduce și la descongestionarea traficului în orele de vârf la intrările și ieșirile din oraș către localitățile Cumpăna, Agigea - Eforie, Ovidiu, Valu lui Traian. „Susțin crearea unor linii metropolitane. Am avut mai multe discuții cu primarii din zona periurbană a Constanței, pentru că este utopic să ne propunem astăzi cu legislația în vigoare, cu parcul auto învechit și deficitar de care dispunem, să avem din prima o abordare interstelară, galactică, metropolitană. Noi trebuie să construim realist. În același timp, este în momentul de față oarecum ineficient economic ca pe aceleași rute să ai compania de transport a orașului, companii de maxi-taxi, companii care străpung județul de la un capăt la celălalt și toți se bat pe aceiași clienți”, explică primarul Constanței.Procedurile sunt totuși de durată, mai ales că este nevoie de schimbarea legislației și punerea de acord a tuturor autorităților locale din zona metropolitană.„Aceste schimbări de trasee nu țin doar de municipiu, țin și de localitățile din zona periurbană și de voința Consiliului Județean și de înființarea unei autorități de turism, la nivel metropolitan sau la nivel local, astfel încât cel care este jucător să nu fie și arbitru. Pentru că noi trebuie să fim echidistanți cu toți operatorii. Nu mi-am propus niciodată să favorizez o companie doar pentru că este publică, în detrimentul unei companii private. Am avut reproșuri că aș vrea să facem din RATC singurul jucător de pe piață. Exclus! În orice construcție eu voi pleca de la calitatea serviciului de transport și principalul beneficiar trebuie să fie cel care astăzi folosește mijlocul de transport, dar și mâine sper să folosească serviciul de transport, în detrimentul mașinii personale”, mai spune Decebal Făgădău.Din studiile făcute recent privind participanții la trafic, se pare că 90% dintre aceștia erau mașini cu un singur pasager - șoferul. „Mai mult decât atât, peste 60 la sută aveau zilnic aceleași rute predefinite, cu alte cuvinte procedau la fel ca mulți dintre noi, de acasă la serviciu și de la serviciu acasă. Eu cred că o decizie a orașului împreună cu localitățile limitrofe trebuie să țină de modul cum s-au schimbat lucrurile în ultimii ani. Avem multe zone dormitor în apropierea Constanței, Cumpăna, Lazu, Agigea, Ovidiu, Valu lui Traian. Militez pentru necesitatea unei abordări dincolo de granițele UAT a transportului public în comun”, a completat edilul constănțean.Până când vom merge cu autobuzul public la Cumpăna sau la Eforie, deocamdată RATC introduce, în premieră, un tur turistic cu autobuzele etajate prin port și pe faleza de la Cazino. Consilierii locali au votat, ieri, în unanimitate, introducerea traseului RATC, cu un tarif special de doar trei lei pentru o plimbare de două ore și jumătate sau de cinci lei pentru o zi întreagă.Este vorba despre proiectul Civitas Portis, pe care Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța îl dezvoltă împreună cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA. Acesta are în vedere, pe lângă alinierea la politicile comerciale de creștere economică, reducerea numărului de autovehicule personale prin realizarea unei linii de transport în comun în zona portuară, în vederea facilitării deplasării către și de la locul de muncă a lucrătorilor. Astfel, linia de transport nu numai că îi va duce la serviciu pe angajații din port, dar va fi folosită și ca traseu turistic, timp de trei luni, din 15 iunie până la 15 septembrie 2018.Circuitul turistic va fi asigurat de șase autobuze etajate, care vor pleca din piațeta Gării CFR, spre Far, vor intra în port pe la Poarta 5, vor trece pe la Farul Genovez, Silozul „Anghel Saligny”, Gara Maritimă, Bursa Maritimă, Cuibul Reginei, Digul de Nord, vor ieși din port pe la Poarta 1 bis, pe faleza de la Cazinou – bulevardul Regina Elisabeta, în Portul Turistic „Tomis”, apoi pe bulevardul Mamaia, până în stațiunea Mamaia.„Este o nouă abordare a companiei noastre de transport. Avem un tarif special la autobuzele noastre etajate, pentru că le vom folosi pe un parcurs turistic, la fel cum se întâmplă în marile orașe, sau în orașele turistice, peste tot în lume. Am aprobat un tarif special de trei lei pentru două ore și jumătate și un tarif de cinci lei, care funcționează în sistemul hop on - hop off. Cu alte cuvinte, plătești un bilet de cinci lei și poți coborî oriunde și te poți urca oriunde din stațiile pe care le vom avea marcate, pe parcursul întregii zile, la fel ca în străinătate. Prețurile sunt extrem de mici și extrem de atrăgătoare, în condițiile în care afară dăm mai mult de un euro pe un suvenir, biletul pe un tur turistic este în jur de 20 și ceva de euro, la noi este trei lei sau cinci lei pentru toată ziua, indiferent cât te plimbi”, precizează Decebal Făgădău.