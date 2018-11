RATC. Iată de unde vă puteţi cumpăra bilete de călătorie

RATC. Iată de unde vă puteți cumpăra bilete de călătorie

Prin accesarea www.ratc.ro/harta-chioscuri/, călătorii pot determina poziționarea acestora pe harta municipiului Constanța. De asemenea, regăsiți mai jos lista celor 100 de locații unde sunt comercializate bilete.



PUNCTE VÂNZARE UNITĂȚI COMERCIALE



Nr. crt. Puncte de vânzare Adresa punctului de vânzare



1 Edy Brav Strada Baba Novac -Stația Frunzelor – sens Poarta 1



2 I. I. Anton Victoria Strada Cișmelei – Complex Tic Tac



3 NRA Strada Baba Novac -Stația Frunzelor – sens Institutul de Marină



4 Tara Trading Strada Termele Romane – Stația Poarta 2



5 Look Alive Strada Termele Romane – Stația Poarta 2



6 Racs Economics Strada Termele Romane – Stația Poarta 2



7 Zorba Kiosk Intersecția Strada Dezrobirii – Strada Eliberării



8 LT Retail Intersecția Sos.Industrială – B-dul Aurel Vlaicu



9 LT Retail Intersecția str.Dezrobiri – I.C.Bratianu



10 Genen Activ Intersecția Barbu Ștefănescu Delavrancea -Str.Soveja (Complex Eden)



11 Tara Trading Intersecția Barbu Ștefănescu Delavrancea -Str.Soveja (Complex Eden)



12 LT Retail Intersecția I.C.Bratianu – Str.1 Decembrie (Vis-a-vis Kaufland)



13 Modern Plus Strada I.C.Bratianu - stația Kaufland



14 LT Retail Stația Gara – L101C



15 Extravacanta Stația Gara - L100



16 LT Retail Dacia - Intersecția B-dul Tomis – B-dul Lăpușneanu



17 LT Retail B-dul Tomis - Stația Spitalul Județean



18 LT Retail Strada Mircea cel Batrăn – complex Tomis 2 – stația Spitalul Județean



19 LT Retail Casa de Cultură (intersecție I.L.Caragiale – B-dul Lăpușneanu)



20 LT Retail B-dul Mamaia – Zona Delfinariu – Stația Delfinariu



21 Aqua Dark Blue B-dul Mamaia – Zona Delfinariu – Stația Delfinariu



22 LT Retail Intersecția Strada Decebal – B-dul Tomis



23 Modern Plus Intersecția Strada Soveja – B-dul Lăpușneanu



24 LT Retail Intersecția Strada Soveja – B-dul Lăpușneanu



25 Geea Chris Casa de Cultură (intersecție I.L.Caragiale – B-dul Lăpușneanu)



26 LT Retail Șoseaua Mangaliei – Stația Abator



27 LT Retail Piața Ovidiu



28 LT Retail B-dul Ferdinand – Parcul Arheologic



29 LT Retail Strada Ștefan Cel Mare – Zona Pasaj



30 LT Retail Intersecția Stefan cel Mare – B-dul Tomis



31 LT Retail Șoseaua Mangaliei – Stația KM4



32 Aligean Int. B-dul Lăpușneanu – Stația Sat Vacanță



33 Totina Cris B-dul Aurel Vlaicu – stația Piața Cet



34 Maracred Intersecția B-dul Mamaia – Str.Banu Mihalcea – stația Ion Rațiu



35 Buma Experience Intersecția B-dul Mamaia – str.Ioan Borcea



36 Aurhirud Star Intersecția B-dul Mamaia – str.Oleg Danovski -stația Turda



37 Aura SRL Intersecția Meșterul Manole – str.Mugurului



38 Ana Sofia Nina Strada Democrației nr.77



39 Mia Theo B-dul I.C.Brătianu – Complex Brătianu



40 Modern Plus Intersecția B-dul Tomis – Str.Soveja



41 Cadris (Dorna) Intersecția Strada Dezrobirii – Strada Eliberării



42 Mercado Sud B-dul 1 Mai Vechi – stația Petru Cercel



43 PFA Berbec Eugenia Str. Dobrilă Eugeniu – Stația Dobrilă Eugeniu



44 Antik DM B-dul Alexandru Lăpușneanu – stația Suceava



45 I. I. Cazacu Nicolae B-dul 1 Decembrie – zona Lidl



46 LT Retail B-dul Tomis – Zona Capitol



47 Castelini Dacia - (Intersecția B-dul Tomis – B-dul Lăpușneanu)



48 Castelini B-dul Tomis vis – a – vis Colegiul Tomis



49 Flori&Adi Intersecția Strada Suceava – Strada Dobrilă Eugeniu – Zona Brotăcei



50 Tara Trading Strada Răscoala 1907 – stația Piața Uniri



51 Edmar Silver Vision Strada Răscoala 1907 – stația Constantin Brătescu



52 Edmar Silver Vision Str.Dobrilă Eugeniu – zona sc. 38



53 Firat Ghiulnar Intersecția Str. Democrației – Str. Comarnic



54 PFA Marcu Nicoleta Elena Intersecția B-dul Mamaia – str. Fagetului



55 Look Alive Strada Mircea cel Bătrân – stația CMJ



56 Gantinol Str. Baba Novac – stația Institutul de Marină



57 Bluely Best Mobile Str. Eliberări – Stația Brick



58 Dobrogea Grup Str. Caraiman – Stația Far



59 Dobrogea Grup Str. Aurel Vlaicu – Stația Dobrogea



60 Marin Pilici B-dul Aurel Vlaicu – zona Liceul 8



61 Modern Plus B-dul Ferdinand – Str. Atelierelor



62 Tara Trading B-dul Ferdinand – stația Spitalul Municipal



63 Tara Trading Str. Eliberări – Stația Primăverii



64 Tara Trading B-dul Aurel Vlaicu – stația Cumpenei



65 Cadris Intersecția str.Cumpenei – Bdul Aurel Vlaicu



66 LT Retail Intersecția Barbu Stefănescu Delavrancea - Str.Soveja (Complex Eden)



67 Decoratiunea B-dul Alexandru Lăpușneanu – Zona Trocadero



68 Ramib Aleea Timonei NR.6



69 Adelina Aleea Timonei



70 PF Ionescu Camelia Palazul Mare – stația Recoltei



71 Tyhea Market Palazul Mare – Strada Santinelei



72 Club Gala Impex Intersecția Str. Liliacului – str. Amurgului



73 Adelsten Intersecția Str. Liliacului – str.Theodor Speranția



74 Tara Trading Str. Eremia Movilă, nr. 15



Puncte vânzare RATC



75 Bulevard Intersecția B-dul. Al Lăpușneanu și str Soveja



76 Baba Novac Str. Baba Novac cu str. Soveja



77 Brotacei Str. Dobrilă Eugeniu



78 CASIERIA CENTRALĂ SEDIUL RATC – STR INDUSTRIALĂ NR. 8



79 B-dul Aurel Vlaicu B-dul Aurel Vlaicu vis-a-vis de CET



80 Cireșica Dispecerat cap linie 2/43 – Tomis Nord



81 Dacia B-dul Tomis



82 Delfinariu B-dul Mamaia lângă Delfinariu



83 Eliberării Intersecție str Dezdrobirii cu str Eliberării



84 Gara 2/5 Intersecție b-dul Ferdinand cu str. Th. Burada - Parc Gara



85 Gara 40/43 - chioșc nr. 1-2 Vis-a-vis de Gară



86 Gara L 101 - chioșc nr. 1-3 Lângă dispecerat Linia 100



87 KM 4 Șos. Mangaliei



88 Km 4/5 Pe B-dul Aurel Vlaicu (lângă pod km 4/5)



89 Km 5 Șos. Mangaliei



90 Mag Tomis Str. Mihai Viteazu – Magazinul Tomis



91 Poarta 6 Str. Brizei, Piața Roșie



92 Primăverii Str. Eliberării



93 Spitalul Mare B-dul Tomis lângă Spitalul Județean



94 Tomis III Intersecția B-dul Tomis cu str Soveja



95 Vama B-dul Tomis în dreptul ANAF Constanța



96 CAP LINIE 42,43 TOMIS NORD Str. Cișmelei



97 CAP LINIE 101, 102,102N Str. Industrială nr. 12



98 POARTA 1 CAP LINIE 44,51, 101C Str. Termenele Romane



99 CAP LINIE 48 B-dul I.C.Brătianu



100 CAP LINIE 1, 5-40 Str. Vârful cu Dor





Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța are 100 de puncte și chioșcuri RATC Constanța de unde putem cumpăra bilete de călătorie.