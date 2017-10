RATC a cheltuit o grămadă de bani pentru "colecţii de obscenităţi"

RATC a cheltuit o grămadă de bani pentru "colecții de obscenități"

Se împlinesc patru ani de când Regia Autonomă de Transport în Comun (RATC) Constanța a montat, în 12 stații de autobuz din municipiu, tot atâtea automate de bilete. Însă, în anii care s-au scurs, dispozitivele s-au dovedit a fi mai degrabă o bătaie de cap decât o modalitate de a facilita accesul călătorilor la biletele RATC. „Nu înțeleg care este rostul lor. Am încercat să iau un bilet din aparatul montat în stația din zona Gării, dar era defect așa că am apelat tot la chioșcul, din apropiere. De ce nu le scot, dacă sunt mereu defecte, sunt urâte, mâzgălite, au ajuns colecții de obscenități? În plus, ocupă spațiul degeaba în stația acoperită, în vreme ce noi, călătorii, stăm în ploaie și ninsoare!”, ne-a sesizat constănțeanca Alina Stan. Dumitru Coiciu, directorul RATC, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că respectivele automate au ajuns în această stare din vina constănțenilor: „Atunci când le-am instalat, în aprilie 2007, intenția noastră era să venim în întâmpinarea doleanțelor constănțenilor. Avem numeroase reclamații cum că dimineața, la ora 5,00, când plecau oamenii la muncă, la ghișeele RATC nu erau casiere. Aceste automate funcționează non-stop, nu au concedii și ideea era să înlocuiască ghișeele în timpul nopții. Dar s-a găsit cine să-și bată joc”. „Le țin unde sunt, să se vadă cât de civilizați suntem!“ Coiciu a continuat: „Două au fost retrase, dar celelalte zece funcționează. Dacă se mai defectează, este pentru că s-a băgat gumă de mestecat sau sârmă în orificii, au fost luate componente. Au încercat inclusiv să le fure. De exemplu, în urmă cu doi ani, hoții au încercat să scoată automatul de la Cireșica. Dar aparatele au instalate sisteme GPS, astfel că, atunci când se umblă la ele, suntem atenționați”. Încercarea regiei de a oferi constănțenilor o modalitate civilizată și rapidă de a achiziționa biletele de călătorie s-a dovedit un eșec. „Nu au fost scumpe, am dat vreo 6.000 de euro pe toate. Dar ne costă destul să le reparăm tot timpul, pentru că se tot defectează”, a adăugat Dumitru Coiciu. În concluzie, automatele vor fi scoase din funcțiune. Dar nu vor fi luate din stațiile de autobuz, susține directorul RATC. „Cred că am să le desființez. Dar o să le țin unde sunt, pentru a vedea toată lumea cât de civilizați suntem!”, a concluzionat Coiciu. *** Automatele de bilete au fost montate în stațiile de autobuz de la Cireșica, Brotăcei, Poșta 4, Tomis III, Dacia, CET, Delfinariu și în mai multe puncte din zona Gării.