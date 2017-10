Rata şomajului în creştere, salariile în scădere

În primele trei luni ale lui 2010

Rata șomajului în creștere, salariile în scădere

Rata șomajului, calculată pentru persoanele cu vârsta între 15 și 74 de ani care nu au loc de muncă, dar sunt disponibile să lucreze și au căutat un loc de muncă în ultima lună, a urcat în trimestrul întâi din 2010 cu 0,6 puncte procentuale față de trimestrul anterior. Potrivit Institutului Național de Statistică, rata șomajului a ajuns la 8,1%, fiind cu 1,2 puncte mai mare decât în același interval al anului 2009. Pe sexe, diferența dintre cele două rate ale șomajului, conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii, a fost de 1,7 puncte procentuale (8,8% pentru bărbați și 7,1% pentru femei), în timp ce pe medii rezidențiale, diferența a fost de 4,1 puncte procentuale (9,9% pentru mediul urban, față de 5,8% pentru mediul rural). Rata șomajului BIM avea cel mai ridicat nivel - de 22,2% - în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani. A scăzut populația activă Conform datelor furnizate de INS, populația activă din România era, în primul trimestru al acestui an, de 9,721 milioane de persoane, în scădere de la 9,758 milioane persoane în trimestrul anterior, din care 787.000 de români erau înregistrați ca șomeri. Rata de activitate a populației cu vârsta între 15 și 64 ani s-a menținut în trimestrul întâi la un nivel similar celui din trimestrul al patrulea al anului trecut, de 62,3%. A scăzut și câștigul salarial net Câștigul salarial mediu net a scăzut și în luna mai, la 1.428 lei (342 euro), fiind cu 0,6% (8 lei) mai mic decât cel din aprilie, când angajații au primit prime de sărbători. Comparativ cu mai 2009, câștigul salarial mediu nominal net a crescut în a cincea lună a acestui an cu 5,3%, în timp ce indicele câștigului salarial real față de aceeași perioadă a anului precedent a fost de 100,8%, potrivit INS. În aprilie, câștigul salarial mediu net scăzuse cu 4,8% (73 lei) față de martie, până la 1.436 lei (348 euro). Câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.962 lei (470 euro) în mai, fiind cu 0,6% mai mic decât în luna precedentă. Raportat la octombrie 1990, puterea de cumpărare a câștigului salarial mediu era cu 24,4% mai mare în mai 2010 și cu 0,9 puncte procen-tuale sub nivelul din luna anterioară. Cele mai mari salarii nete au fost plătite în luna mai în activitățile de intermedieri financiare (3.783 lei, adică 906 euro), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (792 lei, reprezentând 190 euro).