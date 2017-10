RAJA vrea să cumpere curent, pentru a mai reduce din cheltuieli

În condițiile în care, la ora actuală, aproape 60 la sută din prețul apei este reprezentat de TVA și costurile la energie electrică, Regia Autonomă Județeană de Apă Constanța caută soluții pentru a reduce din costuri. După ce a fost refuzată de principalii furnizori de electricitate din județ, regia organizează mâine o licitație pentru a cumpăra energie electrică în valoare de peste 65,5 milioane de lei.Curentul electric reprezintă cea mai mare parte din prețul apei, adică 32 de procente, am aflat de la Felix Stroe, directorul RAJA Constanța. Dacă luăm în considerare faptul că și taxa pe valoare adăugată este de 24 la sută, un simplu calcul ne arată că mai mult de jumătate din banii pe care îi dăm pe apă, se duc pe energie electrică și TVA.Directorul RAJA a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă că energia electrică este și principala cheltuială pe care o are regia pentru a furniza apa către consumatori. Pe lângă înființarea unor dispecerate energetice care să monitorizeze consumul de curent, regia a pus la cale o licitație publică, prin care vrea să achiziționeze o cantitate de 180.000 de MWh.Peste 730 de puncte de consum, monitorizate din oră în orăFurnizarea apei către abonați presupune un consum destul de mare de curent electric. Din acest motiv, RAJA intenționează să urmărească mai atent activitatea utilajelor companiei.„Printre măsurile pe care le-am luat este înființarea unui dispecerat energetic. 736 de puncte de consum vor fi monitorizate în permanență, oră de oră , în așa fel încât să funcționeze numai atunci când este necesar. De exemplu, tarifele la curent sunt diferite ziua și noaptea”, ne-a explicat Felix Stroe.185 de furnizori de energie electrică, invitați la licitațiePotrivit directorului RAJA, licitația pentru atribuirea contractului de furnizare a energiei electrice de medie tensiune este programată pentru ziua de mâine, 22 august. Acordul cadru este pe o perioadă de patru ani. „Vrem să facem această licitație în condiții de transparență totală. Am anunțat pe SEAP licitația, am publicat-o în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și am intrat și pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei unde am trimis invitații tuturor celor 185 de furnizori de energie electrică din țară, afișați acolo. Toți au fost invitați prin scrisori cu confirmare de primire”, a spus Stroe.Directorul a precizat că, înainte de organizarea acestei licitații, a încercat să cumpere energia electrică de la principalii furnizori Hidroelectrica și Nuclearelectrica, însă fără nici un rezultat. „Cei de la Hidroelectrica au răspuns solicitării noastre, dar ne-au anunțat că nu pot da curs cererii, iar cei de la Nuclearelectrica nici măcar nu au răspuns”, a declarat Felix Stroe.Furnizorii de energie electrică interesați pot depune ofertele la registratura S.C. RAJA S.A. până mâine la ora 11.00, urmând ca acestea să fie deschise două ore mai târziu, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 1.În cel mult trei ani, RAJA va produce și energie electricăPentru a rezolva odată și pentru totdeauna problema furnizării curentului electric, directorul RAJA a mai anunțat, ieri, că regia urmărește să își producă energia electrică proprie.„RAJA va fi producător direct de energie electrică. În aproximativ 2 - 3 ani sperăm să punem tot în funcțiune. Vom ajunge să producem o cantitate dublă de curent față de cât cheltuim, urmând să vindem curentul pe care nu îl consumăm”, a precizat Felix Stroe.