RAJA vrea să cumpere cea mai ieftină energie electrică

Peste 30 la sută din prețul pe care constănțenii îl plătesc la apa potabilă reprezintă costul energiei electrice. În aceste condiții, conducerea S.C. RAJA S.A. dorește să obțină un preț cât mai mic pentru cumpărarea energiei electrice de care are nevoie pentru extragerea și pomparea apei către consumatori.Ieri, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, a avut loc deschiderea ofertelor licitației pentru atribuirea contractului de „Furnizare de energie electrică pe joasă tensiune”. Acordul cadru este pentru patru ani, pentru o cantitate maximă estimată de 220.000 MWh.„Am trimis o informare privind publicarea anunțului de participare către toți operatorii licențiați ANRE, dar până la termenul limită de depunere am primit două oferte”, a precizat președintele comisiei de evaluare, Mariana Munteanu, șef Serviciu de Achiziții la S.C. RAJA S.A.Doar două oferte depuseLa ședința publică de deschidere a ofertelor a participat, alături de comisia de evaluare, notarul public Cătălina Vonica. Au fost desigilate cele două plicuri cu ofertele financiare ale fiecăreia din companiile interesate în contract. S.C. Icco Energ S.R.L. Brașov a propus suma totală a contractului de 119.800.680 de lei, cu un preț unitar de livrare de 225 de lei pe MWhm, iar S.C. Tinmar - Ind S.A. din București a propus suma de 117.616.300 de lei, cu un preț unitar de 215,07 lei.Comisia de evaluare va verifica documentele depuse și îndeplini-rea cerințelor minime de calificare de către ofertanți și va analiza în detaliu propunerile tehnice și financiare. Urmează ca în termenul de 20 de zile, comisia de evaluare a ofertelor să desemneze câștigătorul licitației.„Începând de la 1 ianuarie 2013 a crescut prețul energiei electrice cu aproximativ 13 – 14 procente, dar la acesta se mai calculează și un coeficient de corecție, în plus, a crescut taxa de certificate verzi, de la 30 la 51de lei, dar și cea de cogenerare, astfel încât majorarea tarifului la energia electrică pe care o consumăm în prezent este de aproximativ 20 de procente. Noi avem un consum foarte mare, de aceea trebuie să plecăm pe piața liberă și să căutăm prețuri mai bune. Ofertele pe care le-am primit de la cei doi furnizori sunt foarte bune. Sunt sub tarifele pe care le plătim acum, ceea ce este în avantajul RAJA”, a explicat dispecerul-șef, Măndița Popa.RAJA va produce curent electricPentru a reduce consumul inutil de curent electric, conducerea RAJA monitorizează permanent peste 730 de puncte. „Printre măsurile pe care le-am luat este înființarea unui dispecerat energetic. 736 de puncte de consum vor fi monitorizate în permanență, oră de oră, în așa fel încât să funcționeze numai atunci când este necesar. De exemplu, tarifele la curent sunt diferite ziua și noaptea”, a declarat, la sfârșitul anului trecut, directorul companiei, Felix Stroe.Deși contractul care reprezintă obiectul licitației va fi semnat pe o perioadă de patru ani, regia intenționează ca în maximum trei ani să își producă energia electrică proprie. „RAJA va fi producător direct de energie electrică. În aproximativ 2 - 3 ani sperăm să punem tot în funcțiune. Vom ajunge să producem o cantitate dublă de curent față de cât cheltuim, urmând să vindem curentul pe care nu îl consumăm”, a mai adăugat Felix Stroe.