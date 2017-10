RAJA schimbă apometrele la toate blocurile din Constanţa

1

raja este de vina

Actiunea de schimbare a contoarelor s-a efectuat de raja in 2009 iar verificarea metrologica era valabila 5 ani .Toate contoarele schimbate in acel an sunt expirate .Era datoria lor sa le schimbe la timp . Daca uiti sa platesti factura in luna curenta imediat un birocrat iti trimite somatie ca vine Dorel cu exavatorul si iti taie apa insa cand este vorba de obligatiile lor nu isi recunosc vina .Eu ca abonat nu am voie sa verific contorul deoarece acesta este sigilat de raja .Ei fac apel catre abonati sa le permita accesul .Eu fac apel catre ei sa informeze populatia din timp cu strazile unde urmeaza sa se desfasoare actiunea ,iar daca nu inteleg sa citeasca comunicatele Enel care anunta din timp cand si unde intrerup curentul electric.