RAJA modernizează reţeaua de apă şi canalizare din tot judeţul. "În Constanţa avem conducte de apă vechi de 90 de ani!"

RAJA modernizează rețeaua de apă și canalizare din tot județul. "În Constanța avem conducte de apă vechi de 90 de ani!"

„Este vorba despre un amplu proiect în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 20202. Acesta vizează investiții în 85 de localități din aria de operare a companiei. Cu o valoare estimată de 592 de milioane de euro, acesta va fi de departe cel mai mare proiect de infrastructură de apă și canalizare promovat vreodată în România, și unul dintre cele mai mari la nivel european”, explică directorul general interimar al RAJA Constanța, Aurel Presură.Proiectul vizează 85 de localități din cele opt județe unde operează RAJA. Cea mai mare parte a banilor europeni va ajunge, însă, în județul Constanța.„Este un proiect îndrăzneț pentru noi, cu ajutorul căruia creștem în același timp patrimoniul județului. Trebuie să înțeleagă toți primarii din județ că acest proiect este pentru ei și pentru locuitorii județului și să își dea tot suportul pentru implementarea lui”, avertizează președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu.De asemenea, peste 92 de milioane de euro vor fi investiți în rețeaua de apă și canalizare din municipiul Constanța.„În Constanța, avem 70 de km de conducte vechi de 90 de ani. În zona peninsulară am reabilitat toată rețeaua de apă și canalizare și avariile au dispărut. Noi ne-am propus inițial să facem investiții de 150 de milioane de euro, dar s-au speriat cei de la București și ne-au spus: «Ce faceți, ne luați toți banii?» Într-adevăr, am fi răscolit tot orașul, dar sunt necesare aceste lucrări”, precizează directorul RAJA.92 de milioane de euro pentru conductele din ConstanțaPrimarul Decebal Făgădău recunoaște că va fi ceva disconfort în oraș din cauza lucrărilor, dar, la rândul său, consideră că este un rău necesar.„Proiectul este extrem de benefic. În calitate de beneficiar, impactul pe care RAJA îl are asupra orașului se vede numai la nivel de disconfort, când se realizează lucrările, dar care, în realitate, vizează sănătatea orașului nostru. Avem o infrastructură extrem de veche și era necesară reabilitarea. Proiectul este foarte ambițios, dar necesar atât pentru orașul de azi, cât și pentru cel de mâine. Viața copiilor noștri este în mâini sigure. Mă uit cu încredere la ceea ce v-ați propus pentru viitor chiar dacă va crea pe anumite artere un disconfort în ceea ce privește traficul”, a spus edilul constănțean.Investițiile propuse de RAJA vor viza și zona de sud a litoralului, unde va fi reabilitat tot sistemul de alimentare cu apă a stațiunilor.„Propunem realizarea unui sistem regional de alimentare cu apă având ca sursă principală Medgidia, completată de un aport de debit din sistemul de alimentare Constanța. În zona de sud a litoralului, vara este un consum foarte mare de apă. RAJA vinde vara șase milioane de metri cubi de apă, cât vinde Tulcea într-un an de zile. Sistemul este vechi și apar avarii și, în plus, este necesar un debit mare. Prin noua conductă, care va traversa, orașe, străzi, autostrăzi, vom transporta 5.000 de metri cubi pe oră”, completează Aurel Presură.De asemenea, în proiect este cuprinsă și înființarea Sistemului zonal Plopeni, cu sursa de apă la Plopeni, care va asigura apă potabilă din surse de mare adâncime. Sistemul va deservi localitățile Plopeni, Movila Verde, Independența, Dumbrăveni, Furnica, Tufani și Fântâna Mare.Până la această dată, au fost realizate studiile de teren necesare, au fost obținute avize și acorduri și a fost elaborat Studiul de Fezabilitate. Dezvoltarea aplicației de finanțare se află într-un stadiu avansat, fiind estimată finalizarea acesteia până la sfârșitul anului 2017. Astfel, odată cu punerea la dispoziție de către autoritățile locale a amplasamentelor necesare investițiilor, se întrunesc condițiile ca acest proiect, de importanță națională și europeană, să poată demara în prima parte a anului 2018.