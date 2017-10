RAJA face recensământul abonaţilor. Nu îngrădiţi accesul reprezentanţilor companiei!

1

De ce va uraste lumea

In fiecare luna vine un trimis al regiei care verifica indexul si apometrele ,are cititor cu lupa si poate verifica astfel periodic apometrul si sigiliul.De ce mai deranjati cetatenii cu fel de fel de comisii. Mai bine aceste comisii ar verifica pe cei care sunt bransati ilegal-verificati restaurantele ,producatorii de bauturi contrafacute etc .Vara oamenii care locuiesc la case consuma dublu sau triplu ,deoarece mai au un pom sau o floare in curte . Practic se incaseaza canalizarea ,la pret de apa potabila si nu este normal deoarece apa pe care o folosesc la udarea plantelor nu se scurge in canalizarea lor ,si astfel platesc in plus 40 lei pe luna . Fie painea cat de rea Tot ti-o fura cineva.