RAJA distribuie apă pentru persoanele afectate de caniculă

2

romaedile@yahoo.com

O poveste reala ..10 02 2014 ora 16,30 am fost atacat de o turma de 7 -8 caini an plina zi, am urlat la disperare si la 10 -15 minure a iesit personalul de la hotelul ZODIAC si m-au salvat.. le multumesc din suflet pe aceasta cale si v-as ruga sa publicati aceasta intamplare care din fericire o pot povesti. An parc vin copii, persoane in varsta, de nu se iau masuri cat mai urgent, va urma o tragedie anuntata.. va multumesc. Dar m-as simti vinovat daca nu v-as povesti si cineva va muri atacat de caini in centrul Constantei, parcul Tabacariei.E o poveste inspaimantatoare prin care am trecut.Multumesc foarte mult.JADIC RADU