RAJA Constanţa, partener în proiectul European CISWastewater

RAJA Constanța, partener în proiectul European CISWastewater

Începând cu luna ianuarie 2014, SC RAJA SA Constanța participă, în calitate de partener, în proiectul intitulat „Strategia de îmbunătățire continuă a eficienței stațiilor de epurare a apelor reziduale din statele riverane Mării Negre” (CISWASTEWATER), în valoare de 455.380 de euro, finanțat în proporție de 90 la sută din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Comun - Bazinul Mării Negre.Coordonatorul proiectului este Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI București, iar parteneri alături de SC RAJA SA mai sunt: Black Sea Centre of Excellence (BSCE) - Bulgaria, European Regional Framework for Cooperation (ERFC) - Grecia, Yerevan State University (YSU) - Republica Armenia, State University of Moldova (SUM) - Republica Moldova și International Centre for Social Research and Policy Analysis (ICSRPA) - Georgia.Obiectivul general al proiectului este crearea unui parteneriat puternic pentru realizarea unor îmbunătățiri semnificative în managementul stațiilor de epurare din statele situate în zona Mării Negre.În cadrul acestui proiect, a fost analizată situația stațiilor de epurare din cele trei țări cu acces direct la mare, dar și din alte trei țări conectate cu regiunea Mării Negre, cu scopul de a stabili cea mai bună abordare pentru managementul apelor uzate, prin utilizarea unei noi metodologii, bazate pe statistică. Proiectul a luat startul la Constanța, unde, în perioada 9-11 aprilie 2014, a avut loc prima reuniune oficială a partenerilor. Cei implicați au dezvoltat o strategie de îmbunătățire continuă care să ajute stațiile de epuraresă-și maximizeze eficiența prin îmbunătățirea integrității datelor, reducerea defectelor și a variației proceselor, accelerarea fluxului de informații și scăderea costurilor calității.Astfel, în perioada 4-8 noiembrie, SC RAJA SA Constanța găzduiește ultima etapă de instruire din cadrul proiectului privind controlul proceselor de epurare.„Această etapă constituie cea mai mare provocare, deoarece acum se obțin rezultatele întregului efort făcut în etapele anterioare pentru a îmbunătăți procesele din stațiile de epurare. Până în luna decembrie 2015, se vor finaliza și două proiecte pilot, reprezentând studii de caz în două stații de epurare din România și Grecia în care se implementează toate etapele strategiei”, explică purtătorul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea.