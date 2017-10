RAJA. Apa livrată respectă normele de calitate şi potabilitate

RAJA. Apa livrată respectă normele de calitate și potabilitate

SC RAJA SA susține că apa livrată de societate respectă toate normele de calitate și potabilitate. În ultimele zone, în anumite zone ale județului Constanța au apărut tot felul de zvonuri legate de ploile din ultima perioadă, ploi care ar afecta calitatea apei livrată de RAJA Constanța.Aceste zvonuri sunt infirmate de conducerea RAJA. „SC RAJA SA Constanța a acordat și acordă în permanență o atenție maximă problemelor de sănătate publică. Ca atare, monitorizatrea și menținerea calității apei potabile sunt necesități primordiale, pe care se bazează întreaga activitate a societății. În aceste condiții, la nivelul RAJA Constanța funcționează o Direcție de Calitate, ai cărei reprezentanți monitorizează și analizează indicatorii chimici, fizici și bacteriologici ai apei, indicatori care atestă potabilitatea finală a apei livrate”, explică purtătorul de cuvât al RAJA, Irina Oprea.Potrivit acesteia, analizele de potabilitate se fac în permanență, în laboratoare acreditate Renar, iar zilnic se fac raportări cu toate rezultatele analizelor. În plus, pentru o monitorizare cât mai exactă a calității apei potabile livrate abonaților, între RAJA Constanța și Direcția de Sănătate Publică Constanța există o colaborare strânsă, reprezentanții direcției realizând un supracontrol asupra monitorizării calității apei potabile. Astfel, inspectorii DSP recoltează probe din toate sursele de apă, dar și de la nivelul rețelelor de distribuție, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii.„Sistemul de distribuție apă potabilă, operat de societatea noastră, este un sistem închis, aflat sub presiune, ce nu are nicio legătură cu ploile sau cu mediul exterior. În aceste condiții, asigurăm toți abonații RAJA Constanța că apa potabilă pe care o consumă din sistemul de alimentare al societății este de calitate, în conformitate cu prevederile legale din punct de vedere chimic, fizic, bateriologic și microbiologic. Toți cei care doresc să obțină informațiile privind calitatea apei, se pot adresa oricând SC RAJA SA, dar și Direcției de Sănătate Publică Constanța, care monitorizează permanent calitatea apei livrată de societate”, mai precizează reprezentantul RAJA.