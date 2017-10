Raiul contrabandiştilor şi al şuţilor

Raiul contrabandiștilor și al șuților

Ce face tot constănțeanul duminică dimineață? Dacă nu se duce la muncă sau la cros, se duce la shopping. Unii se duc în piață, alții în supermarket-uri, cei cu dare de mână la mall, însă mulți se duc la oborul de pe variantă. Din curiozitate, în căutare de ceva anume sau doar de chilipiruri.Ori, numai pentru a se amuza, sute de con-stănțeni au vizitat duminică dimineațătârgul de pe variantă. Atmosfera „colorată” de talcioc, mirosul de mici, furnicarul de „comercianți” și vestea că acolo se găsesc de toate la prețuri de nimic, i-a făcut pe mulți să scoată, și ieri, un leu din buzunar pentru a plăti biletul de intrare. Odată ajuns în acea lume pestriță te identifici cu cei de acolo. Pentru comercianți ești viitorul lor client și te agasează, îți bagă sub nas „țoalele” lui purtate doar-doar o-i scoate banul. Pentru ceilalți cumpărători ești cel care a-i putea să-i sufli de sub nas o superofertă, iar pentru șuți ești o sursă de venit. Oferta este foarte bogată. Se găsesc de toate: haine vechi, haine noi, bijuterii vechi, bijuterii noi, aparatură cu istorie sau de ultimă generație, cum ar fi laptop-uri și telefoane, unelte ruginite, scoase de mult din uz sau noi, aduse din Bulgaria. Tot ce îți trece sau nu prin minte. Dacă îți trebuie o butelie ieftină te duci la târg. Găsești cu prețul de 100 de lei, dar dacă te pricepi să negociezi o iei și cu 70 de lei. Vrei un laptop „second”, găsești cu 400 de lei. Cel care îl vindea ne-a spus că funcționează ca uns, dar nu vă sfătuim să cumpărați nimic de acolo fără să faceți o probă.Se caută second-handLa mare căutare sunt hainele second-hand. Iar la obor se găsesc de toate. Paltoane, pulovere, pantaloni, blugi, cămăși, spălate, călcate, împachetate, numai bune să te îmbraci cu ele. Prețurile sunt pentru toate buzunarele. Și, dacă aveți o ocazie specială, găsiți și rochii de mirese, cu doar 100-200 de lei. Iar un costum de ginerică este numai 150 de lei. Încălțări sunt pentru toate anotimpurile. Pantofii de damă se dau 10-20 lei, cizmele cu 20-30 lei, depinde cât de purtate sunt. Nici bărbații nu sunt neglijați. Pentru ei găsiți și adidași cu 15-20 lei. „Soției mele i s-au rupt cizmele astă-iarnă și a cumpărat de aici unele foarte bune, de piele, cu 20 de lei. Acum am venit să îmi iau și eu, că se apropie frigul și poate le mai scumpesc“, ne-a spus unul dintre cumpărători. Haine noi mai scumpedecât în magazineDacă totuși căutați haine noi, și aici oferta este bogată. Prețurile sunt ceva mai mari, dar măcar nu le-a mai purtat nimeni înainte. Oferta include și îmbrăcăminte pentru copii: tricouri, pantaloni de trening, maieuri, bluze de corp, șosete. Dar nu vă repeziți să cumpărați, în multe magazine din oraș prețurile sunt mai mici decât la obor. Dacă sunteți amatori de chilipiruri este posibil ca prin mormanul de bijuterii vechi, de proveniența cărora nici nu vrem să aflăm, să găsiți și unele deosebite. Multe sunt gata coclite, dar, dacă știți cum să le tratați, ar putea deveni o podoabă frumoasă. Și, apropo de frumusețe, lângă niște bijuterii, pe una din tarabe am găsit și un aparat de epilat vizibil uzat. Femeia îl dădea cu 20 de lei șis-a jurat că nu l-a folosit mai deloc.Telefoane furate Dacă v-a lăsat telefonul mobil și încă nu vă permiteți un altul nou, ați putea fi tentat să căutați unul acolo. Sigur veți găsi, cu prețuri chiar atractive. Dar cele mai multe telefoane scoase la vânzare acolo sunt furate ori defecte. Poate la prima vedere funcționează, dar nu vă încântați prea tare căci s-ar putea să plecați de acolo arși la buzunare.