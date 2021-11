Raed Arafat, şeful DSU, clarifică zvonurile privind pistolul pe care l-ar purta

Raed Arafat a transmis clarificări vizavi de zvonurile apărute pe reţelele social-media cum că ar purta un pistol. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă spune că nu are în dotare o armă şi nici măcar nu are permis de port armă.“Pistolul care îl port la brâu.. conform afirmaţiilor unor dezinformatori pe care, din păcate, le cred mulţi dându-le share la aberaţiile lor, este de fapt telefonul şi staţia radio pe care m-am obişnuit de ani de zile să le port la brâu! Ştiam de această poză care circulă de ceva timp, însă ieri (n.r. – sâmbătă, 6 noiembrie) mi-a spus un prieten că din nou această ştire falsă a devenit virală după ce a fost postată pe un site din Târgu Mureş. Ca fapt divers, eu nici nu am permis de port armă ca să port un pistol la brâu, aşa cum pretind dezinformatorii!”, a precizat Raed Arafat, pe contul său de Facebook.