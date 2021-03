Raed Arafat: Cei care urlă că nu vor măsuri să înțelegă: soluția reală este vaccinarea

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a prezentat luni seară la Digi24 câteva grafice care arată situația pandemiei de coronavirus în România, care se confruntă în această perioadă cu valul 3. Totodată, medicul a avut și un mesaj pentru cei care protestează față de măsurile luate de autorități pentru combaterea epidemiei: să vină cu puncte de vedere pe care trebuie să le probeze, potrivit Digi24.

„N-am ce să comentez, decât că cei protestează să vină cu puncte de vedere pe care trebuie să le probeze. Realitatea este alta în România”, a spus secretarul de stat despre protestul partidului AUR de luni seară. „Am pornit acest val cu secții ATI mai pline decât în noiembrie. Modul în care vin oamenii la spital, mai târziu, cu forme mai grave și au nevoie neapărat de internare în spital. Arsenalul de detașări are limitele lui. Am detașat pe unii de mai multe ori, alții nu mai vor – legea ne permite o singură detașare. Plus că vorbim de o tulpină nouă, care se răspândește mai ușor și în anumite situații mai agresiv”, a spus șeful DSU.







În privința evoluției pandemiei din România, Raed Arafat a spus că numărul de cazuri active este „mai mult decât dublu” la finalul lunii martie, față de 4 martie.







„Cei care urlă și nu le plac măsurile trebuie să ne spună cum văd ei treaba, când noi vedem creșteri pe cifre. Dovada științifică există: cu cât crește mobilitatea cu atât crește infectarea”, a subliniat Arafat, dând ca exemplu că, în urma restricțiilor, se observă o scădere ușoară a numărului de infectări din Timișoara. „Cei care urlă că nu vor măsuri să înțelegă: soluția reală este vaccinarea, dar chiar dacă suntem în frunte cu vaccinarea, dar durează. Câteva milioane de doze urmează să între în următoarele 2-3 luni să vaccinăm cât mai mulți și aplicăm unele măsuri care să ne permită să ținem situația sub control. Chiar dacă e un platou, urcă. În fiecare săptămână e un pic mai sus vârful”, a subliniat șeful DSU.







El a mai spus că restricțiile din România sunt mai relaxate decât în alte țări europene și și-a exprimat speranța că „dacă vaccinarea merge mai departe, ăsta poate să fie ultimul hop”.







Raed Arafat a avut un mesaj pentru care protestează față de noile măsuri de combatere a bolii: „Să fie atenți de unde își iau informațiile și să se gândească că toți au rude, au bătrânii lor, cu care mâine poimâine se pot trezi în spital. Cei care neagă existența virusului nu avem ce să le mai spunem să-i convingem, dar cei care mai pot gândi să înțeleagă nu e de jucat cu situația, măcar să înțeleagă că oricine poate să fie victima acestui virus. Cei care s-au vaccinat poate rămân sub un control mai bun, dar cei nevaccinați sunt vulnerabili”.