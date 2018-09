Raed Arafat anunţă că până la sfârşitul anului urmează să fie livrate aproximativ 500 de ambulanţe de urgenţă

Raed Arafat anunță că până la sfârșitul anului urmează să fie livrate aproximativ 500 de ambulanțe de urgență

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), afirmă, într-o postare pe Facebook, că, în cursul acestei săptamani, IGSU urmează să finalizeze semnarea acordurilor-cadru pentru ambulanțele de urgență de tip B 4x2 si 4x4.Licitația a fost finalizată, iar primele ambulanțe de tip B pentru Serviciile de Ambulanță și SMURD urmează să ajungă în cursul acestui an. În curs de finalizare se află și licitația pentru ambulanțele de tip C, precizează el."Până la sfârșitul acestui an vor fi livrate aproximativ 500 de ambulanțe de urgență, urmând ca livrările să continue și anul viitor, începând cu luna Ianuarie. Un total de 1.309 de ambulanțe de tip A, B si C urmează a fi livrate în cadrul prezentului proiect finanțat prin POR, accesând fonduri europene nerambursabile (935 ambulanțe de urgență tip B, din care 600 destinate serviciilor de ambulanță și 335 SMURD, 132 ambulanțe de urgență tip C, din care 81 destinate serviciilor de ambulanță și 51 destinate SMURD, și 242 ambulanțe de transport de tip A destinate serviciilor de ambulanță)", menționează Raed Arafat.Potrivit acestuia, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov urmează să primească 106 ambulanțe de tip B și C achiziționate de Primăria municipiului București, care nu sunt incluse în numărul total de 1.309 ambulanțe menționat.Arafat menționează că acest proiect include și alte dotări specifice intervențiilor medicale de urgență, pentru care licitațiile urmează a fi derulate, un exemplu fiind ambulantele de terapie intensivă mobilă pentru nou-născuți.Noile ambulanțe vor înlocui parcul învechit al serviciilor de ambulanță și SMURD, în care majoritatea ambulanțelor au fost achiziționate în anii 2007/2008.