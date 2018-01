Radioterapie, computer tomograf şi RMN, de anul acesta, la Spitalul Judeţean

Radioterapie, computer tomograf și RMN, de anul acesta, la Spitalul Județean

Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, dr. Cătălin Grasa, consideră că 2018 va fi un an în care trebuie să ducă la bun sfârșit proiectele propuse în anii anteriori.„În luna noiembrie 2017, am primit acel accelerator liniar de care aveam nevoie și sperăm ca, după doi ani și jumătate, Radioterapia să redevină operațională. Sigur că centrul se va redeschide pentru pacienți. La acest moment, medicii sunt la pregătire, lucrează cu echipamente similiare, astfel încât trecerea să fie foarte simplă, atunci când vom deschide, din nou, centrul de la Constanța”, a declarat pentru „Cuget Liber”, managerul unității sanitare, dr. Cătălin Grasa.Reamintim că activitatea serviciului de Radioterapie din cadrul SCJU a fost suspendată după ce aparatului cu cobalt i-a expirat avizul de funcționare. Altfel spus, sursa de cobalt are o durată de viață care nu poate fi depășită cu mult peste, așa că, după o anumită perioadă de timp, se află în incapacitate de a mai trata pacienți. În concluzie, epuizându-se sursa, aparatul nu a mai funcționat și în aceste condiții s-a suspendat activitatea.La momentul actual, radioterapia pentru toți pacienții din Constanța se face la Institutul Oncologic București.Se reia imagistica în spitalUn alt of al constănțenilor este că spitalul nu dispune de un centru unde pot face investigații precum computer tomograf (CT) sau rezonanță magnetică nucleară (RMN).„Din această cauză, de foarte multe ori, trebuie să așteptăm foarte mult timp până când putem face aceste investigații”, ne-a declarat Ion S., pacient.Având în vedere situația de față, conducerea SCJU a decis să amenajeze un spațiu special pentru rezonanță magnetică, undeva în apropiere de Unitatea de Primire a Urgențelor, loc ce urmează a fi reamenajat și compartimentat.„La acest moment, facem RMN și CT la firmele private care își desfășoară activitatea în cadrul spitalului nostru. Ca urmare, aceste echipamente ne vor ajuta să reîncepem imagistica în spital. Încet-încet, vrem să achiziționăm toate echipamentele necesare pentru a putea asigura acest serviciu 24 de ore din 24. În acest fel, nu vrem doar să scadă timpii de așteptare pentru bolnavii internați, dar să ne scadă și nouă costurile”, a explicat dr. Grasa.Precizăm că, în ceea ce privește RMN-ul, persoanele care nu sunt internate trebuie să scoată bani frumoși din buzunar, dat fiind că în spitalele de stat fie nu găsesc un astfel de aparat, fie găsesc un aparat al unui operator privat, în ciuda faptului că plătesc contribuții la sănătate. Desigur, pacienții internați în spital care au nevoie de RMN nu plătesc, dar cei care ajung în ambulatoriu și fac RMN plătesc sau așteaptă săptămâni bune pentru un loc cu bilet de trimitere de la Casa de Asigurări de Sănătate.În concluzie, astfel de aparate, precum RMN sau CT, sunt esențiale în stabilirea multor diagnostice și este normal ca orice spital județean să aibă așa ceva.„Când echipamentele sunt ale noastre, costurile scad. Sperăm ca acest serviciu să devină funcțional începând cu luna septembrie. Între timp, încercăm să deblocăm reparațiile în spital, pe secția Ginecologie, și ne îndreptăm atenția și spre secția exterioară a unității sanitare, respectiv Psihiatria, unde vom reabilita clădirea. Precizez că, de-a lungul timpului, aici au mai fost efectuate mici lucrări de reparații, dar nimic de anvergură. În prezent, în această secție pot fi tratați în jur de 60 de pacienți”, a completat directorul.Achiziție de noi echipamenteÎn plus, se dorește achiziționarea de echipamente noi, pe secțiile unde acestea s-au învechit. Spre exemplu, anul acesta vor fi cumpărate microscoape, cardiotocografe pentru Obstetrică-Ginecologie, aparat absolut necesar pentru ascultarea bătăilor inimii fătului etc.