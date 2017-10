RADET vs. centralele de apartament pe gaze. Cum e mai rentabil să te încălzeşti?

6

Ajunge cu minciunile...

Articol platit ...publicitate pentru un RADET care pierde clientii vazand cu ochii...Ajunge cu furaciunile...Costul unei cetrale este undeva la 2500 ron la care se adauga pretul manoperei de montaj max 1000 ron consumabile cam 700 ron debransare radet 600 ron plus gaze in casa 1500 ron..Caloriferele se presupune ca sunt utilizate cele vechi.Total undeva la 6300 ron, sa zicem 6500...Doar din pretul incalzirii iarna recuperezi pe luna 400 ronx5 luni=2000 plus apa calda pe an 7 lunix100=700. Total recuperat anual 2700 ron...Incvestitie recuperata in 3 ani...ok sa zicem max 5 ani...Domnul Popa ori e total aerian ori traieste in alt oras. In ceea ce priveste poluarea cu ce incalzeste apa RADET ul? Parca se vorbea de modernizarea centrelor si trecerea lor pe gaze? In ceea ce priveste debitul conductelor de apa rece, domnul mai sus mentionat face iar o confuzie mare debitul este una, presiunea este alta..se invata la fizica in scoala elementara...Eu am o centrala montata din anul 2000 este functionala si nu a necesitat nici o reparatie pana acum!!! Concluzia: oameni buni debransati-va daca asta va doriti si hai sa aruncam RADET ul cat si directorii sai la groapa de gunoi a istoriei constantene!