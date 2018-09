Ce e de făcut?

RADET susține că nu are datorii, CET a oprit apa caldă, iar constănțenii se spală la lighean

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, s-a arătat indignat de acțiunea celor de la CET, care au oprit furnizarea apei calde către constănțeni, invocând existența unor datorii istorice ale RADET. Supărat din cauza situației create, edilul a făcut o analiză a situației Electrocentrale Constanța SA și RADET.Primarul Decebal Făgădău a explicat că Electrocentrale Constanța SA este o societate nouă, înființată prin reorganizarea ELCEN, în 2014.„Deci, nu are cum să vorbească de datorii istorice. Am avut datorie la ei 573 milioane lei, noi am plătit 584 milioane lei. După ce că n-au investit nimic, au aruncat către autoritatea locală această problemă, a datoriilor, a penalizărilor. Acum ne amenință în prag de iarnă că vor închide robinetul. Mi-am dat seama, la un moment dat, că vorbesc singur. M-am săturat de adrese. RADET nu recunoaște nicio datorie către CET. Primăria Constanța nu are nicio datorie către CET sau RADET. Din contră, avem bani dați în avans. Electrocentrale nu are nicio vină pentru că este în această situație, de vină este ministrul Energiei. CET are datorii către toată lumea, către distribuitorul de gaz, către salariați. Sistemul aflat în proprietatea Ministerul Energiei este falimentar”, a afirmat primarul Decebal Făgădău.El a mai adăugat că poate proba cu acte că nu există datorii.„Eu probez cu acte că nu avem să le dăm bani. Din contră, avem bani dați în avans. Salvarea trebuie să vină de la Ministerul Energiei. Știe cineva cine este acest ministru? L-a văzut cineva, a vorbit vreodată despre ceva ce are legătură cu oamenii? CET e al Ministerului Energiei. Noi nu avem alte datorii, în afară de cele 21 milioane de lei pe care constănțenii le au către RADET. Dar RADET a început să pună presiune și să recupereze banii de la asociații. Să ne spună, nouă, constănțenilor, ce să facem mai mult decât să le dăm pielea de pe noi. Tare îmi este că se încearcă de la centru să scape de cartoful fierbinte și să dea totul pe mâna fraierilor de primari. Fac apel către Ministerului Energiei și către CA al Electrocentrale Constanța SA, care transmite doar adrese, să-și asume calitatea de acționar la CET”, a mai spus primarul Decebal Făgădău.Situația, prezentată premierului Viorica DăncilăÎn cele din urmă, edilul a anunțat că îi asigură pe constănțeni că va face tot posibilul pentru a rezolva problema apei calde și a căldurii.„Voi căuta o soluție pentru lunile noiembrie, decembrie, banii pentru perioada ianuarie - martie. Voi prezenta situația premierului Viorica Dăncilă, sunt convins că ministrul Energiei nu a informat-o de această situație. Voi face ce ține de mine ca această criză a apei calde să dureze cât mai puțin și să găsesc o soluție pentru căldură, iar după ce voi informa prefectul și premierului, sper să am o veste bună pentru constănțeni”, a adăugat Decebal Făgădău.Ce spun cei de la CETÎn replică, cei de la Electrocentrale Constanța SA au transmis, ieri, că informațiile furnizate opiniei publice de către conducerea RADET Constanța nu reflectă realitatea contractuală dintre părți și plățile efectuate de către regie, partenerului Electrocentrale Constanța SA.„Toate aceste informații sunt cunoscute de către conducerea Primăriei municipiului Constanța, care, la acest moment, în loc să se sesizeze și să verifice ceea ce s-a întâmplat la RADET Constanța, să chestioneze conducerea cu privire la neexecutarea contractului dintre părți, încearcă să găsească alți vinovați. Surprinzător este și un alt aspect, respectiv faptul că atât RADET, cât și reprezentanții municipalității critică activitatea Electrocentrale Constanța SA, însă nu găsesc de cuviință să identifice modalități concrete de plată a datoriilor, eficientizarea punctelor termice, modernizare, neexistând nicio strategie energetică, în conformitate cu Legea 121/2014 privind eficiența energetică. În cazul Constanței, în conformitate cu art. 9 alin. (13) din Legea nr. 121/2014, responsabilitatea revine autorității locale. De altfel, tot spre știința constănțenilor aducem precizări cu privire la un alt aspect. În perioada 2017 - 2018, Electrocentrale Constanța SA a fost supusă unui control de fond al echipelor de specialitate din cadrul Curții de Conturi și ANAF. Suntem în măsură să informăm că toate cifrele reflectate în contabilitate sunt conforme cu documentele justificative”, au transmis cei de la Electrocentrale Constanța SA prin intermediul unui comunicat de presă.v v vAșadar, în acest context, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Constanța SA își menține poziția fermă și a transmis că, în condițiile în care RADET Constanța va înțelege să își achite sumele solicitate prin preaviz și să prezinte un plan de eșalonare a debitelor, este pregătit să revină asupra deciziei privind sistarea furnizării agentului termic.În aceste condiții, până ce se va găsi o soluție, constănțenii racordați la RADET sunt obligați să încălzească apa la aragaz dacă nu vor să se spele cu apă rece.