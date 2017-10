RADET sau centrală pe gaze? Cum ne încălzim mai ieftin?

10

Pentru Nr.7 "esti angajat RADET?"

Stiu ca nu am fost suficient de explicit din lipsa de spatiu.Daca ar fi sa trag o concluzie,cred ca vorbim aceeasi limba:toate pierderile din reteaua RADET le platim noi.Citeam undeva ca in unele orase exista pierderi in retea de pana la 75%.De aici si pretul exagerat al facturii la incalzirea centralizata si ineficienta incalzirii centralizate.Nicu Ceausescu a avut dreptate cand a spus:"...cate a construit tata in 24 de ani,voi nu o sa reusiti sa dati cu var.." Fesenistii nu au investit nimic in modernizarea retelelor.In schimb au investit in muzica,dansuri exotice,fantezii sexuale si fantani arteziene.Este adevarat ca cei care au trecut la incalzirea cu centrale de apartament au recurs la o solutie disperata,ei sunt cei care refuza sa "subventioneze" averea politrucilor.Incalzirea cu centrale de apartament este o solutie de moment.Toata povestea asta,este ca un fel Hopa Mitica pentru politruci.Cum o dai,Hopa Mitica cade tot in picioare.Asa s-a nascut primarul businessman,primarul loterie sau primarul milos.Primarul milos tine cu omul sarman si-i acorda subventii din buzunarul meu.Cu alte cuvinte,fesenistul milos imi baga mana in buzunar de doua ori:prima data cand platesc factura la caldura si a doua oara ma obliga sa-i "subventionez" indirect campania electorala in ziua cand platesc impozitul local.Sustin in continuare incalzirea centralizata,necesitatea centralelor de cogenerare si nu in ultimul rand REABILITAREA TERMICA A LOCUINTELOR. Subliniez:REABILITAREA TERMICA a locuintelor facuta ca la carte,nu o "spoiala" cu polistiten care o numim noi anvelopare.