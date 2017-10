RADET roagă constănţenii să-şi plătească facturile

2

CONSTATARE

DE CE RADET, NU INTRODUCE CA SI ENEL, TELECITIREA, ADICA TRANSMITEREA INDEXULUI REPARTITOARELOR, PRIN INTERMEDIUL UNUI NUMAR DE TELEFON GRATUIT, CA SA NUMAI PLATIM PE ACEI FUNCTZIONARI, PE CARE FUNCTZIONARI II PLATIM DESTUL DE BINE SI ASTA NU-I ATAT, DAR COSTURILE INCALZIRII, ZIS SUBVENTZIONATA DE PRIMARIE, LA PLATA INTRETZINERII, NE AJUNGE FFFFFF MULT, TOTUL ESTE DOAR O FALSA / ILUZIE COMPENSARE, CA ALTE ADAOSURI DETERMINA INCARCAREA FACTURILOR SI LUMEA, NE INVIDIAZA, CA PLATIM PUTZIN ! CUM, DOAMNE, IN TIMPUL REGIMULUI ASA ZIS DE TRISTA AMINTIRE, ADUCA IN COMUNISM, PLATEAM MULT MAI PUTZIN PENTRU INCALZIRE SI AVEAM CALDURA NON STOP IN CASE SI APARTAMENTE ?! ASTAZI, CU DEMOCRATZIA ASTA TURBATA AVEM : SALARIILE, PENSIILE SI VIATZA ATAT DE MIZERABILE ?! CEI CARE NE CODUC LA NIVEL CENTRAL SI LOCAL, NUMAI POT DE ATATA BOGATZIE / IMBOGATZIRE, GAFAIE SI NE CER FARA NERUSINARE CA SA PLATIM FACTURILE LA TIMPUL IMPUS, ADICA FFF REPEDE, CEL SATUL, CUM SA-L CREADA PE CEL FLAMAND ?! RUSSSSSSSINE, sa va fie, ca noi, oamenii din poporul asta obidit, v-am vota t / ales si statzi cocotzatzi acolo, unde va aflatzi si noi suferim de pe urma voastra, RUUUUUUSINE, sa va fie ?!