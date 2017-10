RADET reclamă: Centralele de apartament pe gaz aduc deservicii constănţenilor

RADET reclamă: Centralele de apartament pe gaz aduc deservicii constănțenilor

An de an, constănțenii se plâng că plătesc sume exorbitante la întreținere și că prețul gigacaloriei în județul nostru este mult prea mare, comparativ cu veniturile pe care le încasează ei. Referitor la această situație, președintele Consiliului de Administrație al RADET Constanța, prof.dr. ing. Eden Mamut, a încercat să lămurească populația despre ceea ce se întâmplă pe plan local. „Prețul facturilor include un lung șir de factori dintre care, de multe ori, aspectele tehnologice sau care depind de profesionalismul lucrătorilor din sector sunt pe plan secundar. Să luăm cazul asigurării energiei termice în municipiul Constanța: a fost o decizie să se separe producția de energie termică de distribuția acesteia în două entități economice. Astfel, producția a fost organizată sub forma unei întreprinderi de stat aflate în subordinea Ministerului Economiei, iar distribuția sub forma unei regii aflate în subordinea Consiliului Local. Evident că a existat o rațiune în acest mod de organizare, dar faptul că viziunea inițială nu a fost continuată, s-a materializat într-o situație extrem de periculoasă. Astfel, societatea care deține în proprietate sursa principală de energie termică și rețeaua de distribuție a agentului primar respectiv SC Electrocentrale Constanța SA nu a avut resursele necesare pentru a se retehnologiza și pentru a reduce costurile, dar nici nu poate fi închisă pentru că nu există alternativă. Astfel, RADET Constanța este captivă în această ecuație și, deși prin eforturile Consiliului Local s-au făcut investiții pentru a dezvolta constant infrastructura de distribuție a energiei termice la nivelul tehnic actual, este obligată să accepte prețul energiei termice impus de unicul producător”, a declarat președintele CA al RADET.Mulți constănțeni au decis să se debranșezeÎn aceste condiții, foarte mulți constănțeni au ales să să se debranșeze de la rețeua centralizată de distribuție a energie termice și să-și monteze centrale proprii. Referitor la această situație, Mamut recunoaște că pe fondul unor lipsuri în cadrul de reglementări, s-a creat această oportunitate de montare de centrale individuale. În opinia acestuia, acest lucru aduce mult mai multe deservicii cetățenilor, atât pe termen mediu, cât și lung. „Extinderea pe scară largă a montării de centrale de apartament conduce la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, a gazelor poluante și cu efect toxic și la reducerea eficienței de utilizare a combustibililor. Faptul că factura pentru gaz este cu mult mai mică decât factura pentru energie termică ascunde o serie de aspecte care nu sunt evidențiate. Dintre acestea, amintim lipsa unor coșuri care să asigure evacuarea corectă a gazelor de ardere de la centralele de apartament, costurile de revizie și întreținere a centralelor și mai ales costurile asociate calității aerului pe care în respirăm. Soluția corectă este să se reorganizeze modul de administrate al infrastructurii prin trecerea în proprietatea Consiliului Local a magistralei de distribuție a agentului primar care să permită apariția de producători alternativi de energie termică și deblocarea investițiilor în acest domeniu”, a explicat acesta.În plus, Mamut este de părere că o piață concurențială va conduce la micșorarea prețului și consolidarea infrastructurii de distribuție.Totodată, fiind responsabil în cadrul Universității „Ovidius” de programul de Energetică Industrială, el consideră că de la un an la altul nivelul pregătirii absolvenților crește. Tocmai de aceea, pe viitor se vor derula o serie de proiecte de cercetare care să contribuie la dezvoltarea de tehnologii alternative de producere de energie termică.Spre exemplu, în perioada următoare universitatea, în colaborare cu RADET vor realiza o centrală pilot pentru producere de energie termică folosind panouri solare și centrale cu peleți la care se estimează că prețul energiei termice produse va fi de 180 lei/MWh. „În același timp, vom dezvolta și soluții de izolare a clădirilor și de distribuție inteligentă cu contorizare până la nivelul fiecărui apartament. În prezent, căutăm asociații de locatari care să devină partenere la un viitor proiect pilot”, a conchis președintele CA al RADET.