RADET promite: Apă fierbinte la robinete, în numai câteva secunde

De ani de zile, constănțenii se plâng că trebuie să lase apa caldă să curgă la robinet minute în șir până când ajunge la temperatura potrivită pentru a spăla vasele sau a face duș. Sute de litri de apă călâie, facturată sub formă de apă fierbinte, se duc astfel pe canalizare. RADET Constanța pare să fi găsit soluția.Este vorba despre un proiect experimental de distribuție pe orizontală a apei calde, unde contorizarea se face individual. Primii constănțeni care au deja o astfel de instalație demonstrativă sunt două familii din zona Eden, blocul 35B, scara A, pe strada Soveja. Acestea sunt singurele rămase branșate la sistemul centralizat de încălzire, dintr-o scară cu peste 20 de apartamente. Tocmai de aceea, întâmpinau dificultăți la apa caldă.„Încă de luna trecută am anunțat că în primele zile ale lunii iunie vom pune în funcțiune un proiect pilot, la un bloc defavorizat, în care au rămas conectate la RADET doar două apartamente, restul fiind debranșate. La înțelegere cu asociația de proprietari, am convenit să montăm această instalație pilot, pentru a demonstra eficacitatea acesteia și am contorizat cele două apartamente pe sistemul de distribuție pe orizontală, am obținut rezultatele pe care le speram. Locatarii sunt extrem de mulțumiți, i-am lăsat câteva zile pentru a se convinge că indiferent de oră au temperatură la apă caldă mai repede decât poate produce centrala de apartament”, a declarat directorul general al RADET Constanța, Liviu Popa.Oricine poate solicita să se reconecteze!Potrivit acestuia, noul sistem are mai multe avantaje și nici nu este foarte scump. „Un apartament cu o astfel de instalație și astfel contorizat nu mai consumă un volum de apă rece atunci când deschide robinetul de apă caldă, pentru că nu mai există apă rece pe instalație. Fiecare achită consumul pe care îl face în propriul apartament, își controlează costurile, își controlează confortul și avantajul este că oricine din bloc poate solicita să se reconecteze la instalația aceasta, cu contorizare individuală”, a mai spus Liviu Popa.Costă mai puțin decât o centrală de apartament!Costul instalației demonstrative a fost de 3.000 de lei, din care 1.200 de lei reprezintă numai costul celor două contoare. Dacă primii constănțeni au beneficiat de instalație gratuit, în cadrul proiectului pilor, cei care vor să beneficieze de acest sistem trebuie să plătească.„Scopul nostru este de a arăta consumatorilor că este mai eficient să rămână la sistemul centralizat decât să se deco-necteze. În schimb, fiecare asociație de proprietari care are probleme cu furnizarea apei calde poate să solicite să îi facem un deviz estimativ și, contra cost, să-i rezolvăm această problemă. Costurile nu sunt mari, nici măcar cât o centrală de apartament, pentru o scară întreagă”, a completat directorul RADET Constanța.