RADET opreşte apa caldă în toată Constanţa

3

apa calda

Apa oprita pe Magistrala I este in perioada 22 - 26 august 2011.De ce trebuie oprita din nou ptr 5 zile in perioada 29-31 august si 1-2 septembrie????????????? Magistrala II are numai din 29august pana pe 2septembrie si vreau sa stiu de ce unii beneficiaza doar de cateva zile de oprire a apei calde ,iar altii mai mult??? RADET-ul poate justifica oprirea apei de 2 ori ptr.Magistrala I???? Se stie de fiecare data ca dupa asa zisa revizie apar cele mai multe probleme. Iar la preturile care le percepeti ar trebuii sa beneficiem de apa non-stop ,dar banii sunt virati in buzunarele celor de la conducere.