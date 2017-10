RADET nu mai vrea să subvenţioneze căldura. "Dacă vom plăti facturile la costul real, ne vor înmormânta rapid"

RADET nu mai vrea să subvenționeze căldura. "Dacă vom plăti facturile la costul real, ne vor înmormânta rapid"

Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) are în vedere ca pe viitor să rezolve problemele care țin de eficiență, astfel încât prețul în sistemul de încălzire centralizat să scadă în următorii ani.În plus, a declarat directorul RADET, Liviu Popa, se dorește ca „povara asigurării subvenției de la Primărie să scadă sau să dispară în condițiile realizării unui sistem mai performant”.Șeful regiei a dat ca exemple țări din Uniunea Europeană care, între timp, au găsit soluții să asigure sistemul centralizat, ecologic, performant, în întregime. „Spre exemplu, Copenhaga are 100% sistem centralizat și spre acest sistem tind toți cei care se confruntă cu probleme de poluare, de pericole de incendii sau explozii în comunitățile în care stau”, a subliniat acesta.Dacă șefii de la RADET vor să elimine subvențiile, populația nu este de aceeași părere. Bătrânii, în mod special, spun că acest lucru nu este deloc prielnic pentru ei, asta în condițiile în care banii abia le ajung de la o zi la alta. „Dacă vom plăti căldura la prețul real, fără subvenții, nu vom mai avea nici după ce bea apă. Și-așa abia ne descurcăm, dacă statul ne pune să plătim tot, nu știu ce vom face”, ne-a declarat Ion Pascu, un bătrânel în vârstă de 75 de ani.Și Eliza Iacob (70 de ani) este de aceeași părere. Septuagenara este de părere că scoaterea subvențiilor va însemna „un masacru”. „În iarnă am reușit cu greu să facem față cheltuielilor, dar dacă vom fi puși în situația de a plăti facturile la costul real, ne vor înmormânta rapid”, a spus femeia.În altă ordine de idei, a precizat directorul RADET, deși abia am trecut peste cea mai cumplită iarnă, cu multe coduri roșii, portocalii, galbene, cu viscol și întreruperi de curent electric în majoritatea cartierelor, oamenii au avut totuși căldură în apartamente.„Nu am avut reclamații pentru lipsa căldurii în perioada sezonului rece. Din punct de vedere al costurilor cu căldura, constănțenii racordați la sistemul centralizat, au constatat că facturile nu au fost așa cum se speriau unii la începutul iernii, ci au fost rezonabile și din ceea ce am aflat, de la foști clienți de-ai noștri, unde întreaga scară s-a deconectat, costurile cu încălzirea la centralele termice au fost similare costurilor la apartamentele legate la sistemul centralizat”, a subliniat el.Pe de altă parte, nemulțumirile acestora au apărut pe partea de confort, din cauza faptului că nu mai sunt încălzite toate camerele în tot blocul și pe pereții reci, în unele apartamente, a apărut mucegaiul, iar în șifoniere la fel, oamenilor le-au mucegăit hainele și încălțămintea. În plus, poluarea făcută de centralele de apartament în aceste blocuri care sunt complet deconectate, generează o anvelopă de gaze în jurul blocului, iar locatarii simt acest lucru atunci când se apropie de bloc sau când deschid ferestrele și intră gazele arse de la centralele care sunt în funcțiune. „Aceasta este situația. Așadar, pentru un avantaj care părea inițial extraordinar din punct de vedere al costurilor cu căldura, au apărut apoi o mulțime de dezavantaje pe care locatarii nu le-au prevăzut”, a încheiat Popa.