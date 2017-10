RADET îşi schimbă programul/ Vezi aici când va fi pauză la relaţii cu publicul

1

JECMANEALA

De ce in Romania nu este respectata proprietatea? De ce un proprietar de apartament, nu este lasat sa se debranseze de la sistemul centralizat de incalzire, avand in vedere sumele exorbitante pe care le percepe RADET-ul la furnizarea caldurii pe timp de iarna? Consider ca un proprietar, are dreptul ca in locuinta lui, sa se incalzeasca cu ce doreste dansul, chiar sa stea in frig daca nu are cu ce plati, nu sa fie obligat sa primeasca incalzire de la CET, facand imposibil pentru multi posibilitatea de a plati. In multe cazuri factura la incalzire este mai mare decat venitul. Proprietarii trebuie sa fie lasati in pace sa-si aleaga sursa de incalzire care este mai accesibila ca pret (gaze, centrala electrica, panouri radiante, etc), nu sa ceara atatea acte pentru debransare, acte care se cer in ideea de a abandona ideea de debransare. Nu consider normal, ca in momentul in care sunt proprietar si sunt de acord ca tevile ce alimenteaza alte apartamente sa treaca prin apartamentul meu, reparatia tevilor respective sa fie facute de mine, iar RADET-ul sa ma puna sa platesc tot eu tranzitul tevilor prin apartament. Logic, daca m-am debransat si ma incalzesc cu alta sursa, ar trebui sa nu taxeze proprietarul care nu mai beneficiaza de incalzirea lor, destul ca acele tevi trec printr-o proprietate.