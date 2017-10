„RADET îşi bate joc de noi!“

„RADET își bate joc de noi!“

Aproape 80 la sută din populația Constanței stă la bloc și cea mai mare parte este racordată la sistemul centralizat de încălzire. Pentru unii însă acest lucru înseamnă apă caldă și căldură cu porția, la temperaturi prea scăzute și la prețuri mult prea mari. Principalul furnizor de agent termic, RADET, spune că nu poate să mulțumească pe toată lumea și, atunci când sunt probleme, dă vina pe instalațiile vechi. Apă călduță, dar murdară Asta însă nu-i încălzește pe proprietarii din cadrul Asociației nr. 354 de pe Buleverdul Soveja. Oamenii se plâng că trebuie să consume mulți metri cubi de apă până vine apă caldă la robinet. „Principala noastră problemă este că, atunci când dăm drumul la robinetul de apă caldă, trebuie să lăsăm să curgă zeci de minute până când începe să vină apă cât de cât caldă. Nu este nicidecum fierbinte, nu are nici măcar 30 de grade. Sigur acest lucru se întâmplă din cauză că nu se efectuează recircularea apei în instalație. Însă toată apa lăsată să curgă trece prin apometre și este adăugată la factură, la preț de apă caldă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației nr. 354, Radu Bădulescu. Asociația cuprinde 70 de apartamente și mai multe spații comerciale. Locatarii au astfel de probleme de mai mulți ani și, în ciuda numeroaselor demersuri către RADET, nu s-a rezolvat nimic până în prezent. „Mai mult decât atât, apa este plină de impurități. Ea se numește apă de consum, nu o bem, dar o folosim la gătit, la prepararea hranei, ne spălăm cu ea. Însă este foarte murdară, uneori are culoarea cojii de portocală. Am oprit o probă și o voi duce la analize. Considerăm că este un atac la sănătatea noastră”, a mai spus Radu Bădulescu. Este încălcat contractul Președintele asociației consideră că faptul că nu se furnizează apă caldă la temperatura optimă este o încălcare a contractului RADET cu consumatorii săi. „În urmă cu opt luni, ne-au trimis un contract nou de colaborare, prin care se preciza că se anula cel vechi. Dar un contract între două părți presupune o negociere, nu poate fi trimis așa. Noi am refuzat să îl semnăm și l-am dat înapoi. De atunci nu ne-au mai trimis nimic. Noi am solicitat să includem în contract obligativitatea de a face recircularea apei de consum. Ca și consumatori buni plătitori, pretindem ca atunci când deschidem robinetul, în câteva secunde, să avem apă caldă, la temperatura de 45 de grade, prevăzută în contract”, a precizat președintele. Potrivit acestuia, asociația pe care o reprezintă a solicitat, încă de anul trecut, ca odată cu factura să fie prezentat și un certificat de calitate a apei, însă propunerea nu a fost luată în seamă de reprezentanții RADET. „În fiecare punct termic ar fi trebuit să existe o stație de dedurizare, pentru separarea calcarului din apă, dar nu se face așa ceva. Apa vine netratată și ne-a distrus vanele, țevile, instalațiile, tot”, a adăugat Radu Bădulescu. Afișe cu scuze din partea RADET Președintele Asociației nr. 354 mai are o supărare. În urmă cu mai bine de doi ani de zile, RADET a dat în judecată asociația, alături de alte câteva zeci, pentru că a întârziat la plata facturilor, pretinzând și penalizări. „După doi ani de procese, am câștigat în instanță, căci noi nu am avut niciodată datorii și întârzieri, lucru ce era foarte simplu de verificat. Am dovedit că nu au avut dreptate, dar ne-au târât prin tribunale doi ani de zile și consider că a venit momentul să își ceară, oficial, scuze pentru că ne-au știrbit onoarea și demnitatea. Eu pretind să facă afișe prin care să își ceară public scuze și să le punem la fișierul asociației”, a mai spus Bădulescu. RADET tace mâlc Având în vedere că problema sesizată de locatarii de pe B-dul Soveja este una cunoscută și des întâlnită la numeroși constănțeni, am dorit să aflăm și părerea reprezentanților RADET. Până la închiderea ediției, însă, nu am primit niciun răspuns oficial din partea Regiei Autonome de Distribuție a Agentului Termic Constanța.