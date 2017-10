RADET începe probele. Asociaţiile de proprietari nici nu vor să audă de căldură

RADET începe probele. Asociațiile de proprietari nici nu vor să audă de căldură

Având în vedere temperaturile anunțate de Centrul Meteorologic Dobrogea, conducerea Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice (RADET) anunță constănțenii că vor începe de astăzi, 13 octombrie, încărcarea instalațiilor în vederea efectuării probelor la rece.La acest moment, RADET a finalizat întregul plan de revizii și reparații aferent anului în curs și roagă consumatorii să își asigure etanșeitatea instalațiilor proprii sau să anunțe la dispecerat eventualele probleme cu care se confruntă, tocmai pentru a se evita inundațiile accidentale în imobile. Reprezentanții RADET susțin că sunt pregătiți din punct de vedere tehnologic ca atunci când condițiile meteo o vor impune și asociațiile de proprietari vor fi de acord, să reia furnizarea energiei termice sub formă de căldură către toți consumatorii.Cu toate acestea, asociațiile de proprietari nu sunt foarte încântate de acest lucru, spunând că sunt total nemulțumite de prețul gigacaloriei. „În luna iunie 2016, prețul gigacaloriei a sărit de la 250 lei la 430 de lei. Noi ne-am sesizat, am făcut o adresă către primarul Decebal Făgădău, dar au trecut de atunci trei luni și jumătate și tot nu am primit niciun răspuns. Mai multe asociații au făcut în numele lor aceeași sesizare. Trebuie să precizăm faptul că, din activitatea noastră cu asociațiile din ultimii doi-trei ani a rezultat că prețul gigacaloriei este prea mare, comparativ cu alte localități”, a declarat președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari din Constanța, Florica Ganea.Această situație, a completat ea, a făcut ca asociațiile să solicite debranșarea de la rețeaua de distribuție centralizată a orașului.„Noi considerăm că este un drept legal al aces-tora, de a opta pentru o sursă de încălzire alternativă, mult mai ieftină și eficientă, oricare ar fi aceasta. Este important să arătăm că în anumite blocuri, unde s-au făcut debranșări de 90-95%, ceilalți locatari au rămas fără nicio sursă de încălzire, lucru ce contravine legii”, a subliniat Ganea.