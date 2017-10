RADET face publică lista constănţenilor debranşaţi ilegal

8

dileme

Unde este acordul meu prin care accept ca RADET sa tranziteze casa mea ? Ce costuri plateste RADET catre mine pt faptul ca mi-a umplut casa de tevi ? Cum pot sa-mi recuperez prejudiciul creat de abonatii Radet cu subventie, care desi au subventie mai stranguleaza cate putin robinetul din subsol pt reducere costuri? Cum pot sa-mi recuperez prejudiciul pt faptul ca Radet da drumul tarziu la incalzire iar eu cu centrala mea pe gaz, incalzesc si peretii vecinilor? Transferul de caldura nu se face doar dinspre cei incalziti de Radet spre cei cu gaze, se face si invers ingineru' lu' peste ! Cine ma despagubeste moral si material pt ca la ultimul etaj, apa calda este ca si inexistenta, fara presiune, insa mi se factureaza ca fiind calda ? Cine raspunde pt faptul ca desi am anuntat la asociatie ca nu am presiune mi s-a raspuns in scarba ca nu e treaba administratorului ? Dar treaba lui care e, sa ma jumuleasca pe mine de bani si sa apere RADET ? Dl Popa are impresia ca toti suntem prosti numai el e destept, ne judeca dupa ce reguli interne si-a facut domnia sa in firma. Mai exista si oameni cititi, mai exista si avocati, ne luptam cu voi pana la capat. Unde exista reglementat dreptul RADET de a ma detine captiv, cu monopol, de client ? Piata serviciilor este libera, in ciuda eforturilor supraoenesti ale RADET de a ne speria si tine de musterii ! Cine plateste pt faptul ca sunt privat de dreptul de a-mi alege furnizorii de servicii ? Cum se explica costurile gicacaloriei nesimtite din CTA? Unde este raportul de activitate al d-lui Popa ? In calitate de firma prestatoare de servicii publice trebuie sa dea cu sumsemnatul, ma gandesc ? Si cea mai tare dintre toate, recunoasteti oficial in presa, in repetate randuri ca aveti pierderi si sunteti ineficienti, deci nu va meritati salariile si pretul gicacaloriei, sunteti neperformanti insa insistati cu japca sa ne amenintati, intimidati ca dati cu noi de toti peretii pt ca am plecat din sistem ? Voi sunteti normali ? Deci serviciile voastre lasa de dorit, nu sunteti la inaltimea facturilor pe care le emiteti, insa nu avem voie sa cautam ceva mai bun decat oferiti voi, ca va sare si ne publicati numele ? Aveti bani de procese ? Cele multe, care sunt iminente ?