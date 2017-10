RADET Constanţa: Fiecare apartament va fi contorizat individual. Dispar pierderile şi cota comună

4

Cine-i prost sa investeasca bani intr-un sistem depasit fizizc si moral???

Dl. LIVIU POPA mai da did cand in cand cate un fass de stire ca sa ne arate ca mai exista RADET. Da, exista, cu un pret astrnomic, care este parte subventionat de primarie ca sa fie suportabil populatiei. Dar sa nu uite ca primaria nu va suporta la nesfarsit acest pret, in loc de investitii acesti bani intra in fundul RADET pentru bunastarea directorilor si a personalului. Asa cum au mentionat si cei de mai sus, nu e nimeni tampit sa bage bani pentru modificarea instalatiei in apartamente si in plus deranjul cu mutarea tevilor pe orizontala pentru aceasta asazisa contorizare individuala. Sa nu uitam si de luna septembrie cand deja se racise accentuat, iar RADET Constanta nu facusera probele de pornire ale instlatiilor in blocuri, ca apoi sa curga reclamatii pentru inundatii sau scugeri de apa.... Suntmulte aspecte care nu convin tuturor consumatorilor, dar un lucru e cert fata de 2011 cand Dl Popa era director de productie si avea acea titudine aroganta si de neatins totul s-a schimbat datorita debransailor masive si a perderii multor consumatori, acele blocuri din Tomis Nord care n-aveau gaze si era intentionat intarziata racordarea lor de catre fostul aliat CONGAZ.